大合唱we connect 音樂治療建溝通平台

樂器種類多——樂器種類繁多，管樂、弦樂、敲擊樂任君選擇。不過，在學校利用音樂介入的方法時，要考慮學生能力和特殊需要去決定使用什麼樂器。（GaryRadler@iStockphoto，設計圖片）

音樂治療——失意時唱歌聽歌玩樂器，並不等同音樂治療。澳洲註冊音樂治療師周雪甄（圖）解釋，音樂治療是透過音樂技巧和音樂元素，配以心理學和輔導學的知識，以達到治療目標。（林靄怡攝）

【明報專訊】反修例運動至今已超過100天，港人負面情緒積累。近來不少市民在香港各區大合唱，齊齊集氣，可否為悲傷憤怒不安找到出路？

音樂治療的應用範疇廣泛，包括情緒受困擾的人、特殊學習需要的兒童等。一起合唱感覺治癒，是否等於音樂治療？

音樂治療 須配合心理輔導

相信不少人都試過，失戀時找來一班朋友大唱慘情歌「療傷」。然而平時唱歌、玩樂器、聽歌，並不等同音樂治療（music therapy）。在英國、美國、澳洲、德國等國家，音樂治療屬於輔助醫療，必須由註冊音樂治療師進行。目前，香港部分醫院提供音樂治療，例如基督教聯合醫院、瑪麗醫院。澳洲註冊音樂治療師及註冊社工周雪甄（Cat Chau）表示，治療師與參加者之間建立治療關係（therapeutic relationship），透過音樂技巧、心理學和輔導學的知識、音樂元素，以達到治療目標。

應用廣泛 藉樂器互動梳理情緒

音樂治療的應用層面廣泛，對象包括特殊學習需要兒童、認知障礙長者、長期病患者、情緒受困擾人士等，治療目標視乎參加者的年齡和需要而定。在歐美等國家，音樂治療師更會入產房，透過音樂協助產婦在自然分娩時減痛。

以情緒困擾為例，反送中運動持續數月，市民大眾的負面情緒或未及梳理。周雪甄透過音樂治療，為受事件影響的人提供情緒支援，當中有求助人受社會氣氛影響，勾起本身已有的問題，例如家庭關係、童年經歷。「很印象深刻的一次，有一名女士告訴我，不知道在這段時間自己在做什麼。當看到電視畫面的情景，她就覺得好傷痛，又不停追看社交媒體的資訊。」當周雪甄用鋼琴彈奏簡單音調，對方的眼淚便流個不停。

樂器選擇彈奏方式 反映困擾原因

音樂治療不是純粹聽音樂，治療師會利用樂器與參與者互動。「我邀請她選一件樂器一起參與，她想要音量較細的樂器，便選了一個蛋形的小沙槌。原因是她覺得自己在這個社會裏，沒有什麼可以做，就好像這隻雞蛋，聲音又好細，她說自己的人生就好像鵪鶉一樣，有很多不滿很想講出來，但不敢發聲。」周雪甄指出，參加者如何彈奏、選擇什麼樂器，都有背後的原因；音樂治療就是利用音樂和樂器，幫助他們說出自己的感受、認識自己的情緒、了解自己的需要。

求助人後來快速敲打鐵片琴，奏出明快而連續的琴音。周雪甄接着與她一起彈奏，以音樂作回應，讓她重新演繹和說出感受。她透露家人經常吵架、家無寧日，回家得不到安寧，但又不願出去面對社會這種氣氛。「音樂不是要去改變一個人，而是在對方接受到的情况下，慢慢與她一起找出她本身的內在資源（潛力、特質）。透過玩樂器，她發現原來可以輕力敲打，或是節奏不用太頻密。退一步不是抑壓自己，其實是給自己一個空間，而正正是她在這段時間需要的。」周雪甄認為，音樂治療可讓參加者透過與音樂連結而有所領悟。

作歌詞 助焦慮症小學生表達感受

音樂治療的過程除了聽歌、玩樂器，還可以創作歌曲。周雪甄提到，一名患有讀寫障礙和焦慮症的小四學生，從來都收藏自己的情緒，無論開不開心都不會說出來；接受大約7節音樂治療後，透過創作歌詞，開始懂得表達自己的想法。「言語有時不足以表達內心的感受，音樂治療就正正可以補足。透過音樂和輔導技巧，協助參加者將內在感受呈現。」

自閉兒由無反應到模仿音節回應

香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心項目經理馮桂儀表示，任何人的本能都對音樂有一份與生俱來的安全感及反應，而對於特殊學習需要的兒童，音樂是一把能打開他們與外界溝通之門的鎖匙。在學校教育裏，可利用音樂介入的策略幫助他們，但要視乎學生的能力和特殊需要去決定使用什麼樂器，譬如鼓勵過度活躍症的小朋友，可以打非洲鼓等敲擊樂以釋放多餘的能量。

對於語言及表達能力較弱的小朋友，可用樂器或歌詞表達自己的感受、情緒。至於社交能力較弱的兒童，也可透過輪流打樂器訓練他以非言語的方式互動。一名今年升小二的學生，患有嚴重自閉症和嚴重智力障礙，從未接觸過音樂，花約一年時間上了30節訓練後，開始懂得以音樂與人溝通。「他的轉變是由完全沒有反應，到有動作反應，直至現在有聲音反應。他會模仿音節，譬如聽到lu la la lu la la，他便跟着尾音發出lala……」

馮桂儀提醒，如果當事人對音樂沒有興趣，則難以利用音樂刺激反應，亦不會有治療成效。因此，家長亦毋須迫子女學樂器，否則音樂只會變成一個懲罰。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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