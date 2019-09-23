知多啲：大合唱≠音樂治療 有情緒困擾快求診

【明報專訊】近期有網民發起在不同場合大合唱，到底對紓緩情緒有沒有幫助呢？澳洲註冊音樂治療師及註冊社工周雪甄認為，大合唱沒有治療目標，談不上有治療效果，但有紓緩情緒作用。平時看到新聞不開心，可能獨自在家哭泣，但當在外面與其他人大合唱時，亦即所謂的「集氣」，可以紓緩某些情緒。只要覺得這首歌能夠與自己連結，而且可以寄託情感，已經是一首「好歌」。但須留意，處理情緒困擾與紓緩情緒是兩回事，並不是聽音樂便能解決。如有情緒困擾問題，應尋求專業人士協助和跟進。

釋出安多酚多巴胺 紓緩情緒

臨牀心理學家、香港心理學會臨牀心理學組主席鄭寶君補充，有研究指出人類在聽音樂的時候，腦部的回饋反應（reward system）與進食時相似，很多時都會釋出紓緩情緒的物質——安多酚及多巴胺。不論創作、表演等任何形式的音樂，都會在腦部有類似的反應。音樂一方面可以紓緩情緒，另一方面有助建立人與人之間的連繫，「簡單而言，即是we connect」。鄭寶君提到有研究發現，一群人一起聽歌或唱歌，特別是一些節拍感較強如戰曲的時候，人與人的距離感會減少，感覺更親密。某些音樂可以激動人心，因為人們在聽同一首歌曲時，從中找到共同的情感，形成凝聚力。

找共同情感 形成凝聚力

在大合唱中，人們找到認同感或「同路人」。鄭寶君從社會行為角度分析，市民覺得自己在集會中有一個角色，所以在集會中參與合唱；同時，他們因為參與了合唱，覺得自己是認同集會背後的理念。面對當前情况，很多人都希望找到在社會上自己可擔任的角色，合唱可能是其中一個方法。她認為這是既和平而且安全，表達自己情緒和個人感受的方法。