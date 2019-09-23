腿變形成因多 運動未必拉得直 O形：膝退化 X形：或免疫系統疾病

【明報專訊】人人都想有一對又長又直的「鉛筆腿」，偏偏很多人發現自己雙腿往內或外彎；有父母更會擔心孩子雙腿發育不良，長大後變成O形或X形腳。這些是病態嗎？網上有短片教授以運動「矯正」腿形、塑造直腿。到底能否透過做運動拉直雙腳？

O形腳是兩腳合攏時，雙膝分開的距離闊得可容納一個拳頭；X形腳則是站立時兩膝碰撞，而腳踝內側無法併攏。骨科專科醫生何嘉棋指出，O形或X形腳不是一個正統的病，只是外觀上的描述。從髖關節、大腿骨、膝關節到小腿骨、腳掌，任何一部分出現問題，都可以形成O形腳或X形腳。

6歲前變形正常 不對稱需求醫

家長若發現幼兒出現腿形問題，不用過分憂慮。剛出生的嬰兒至大約兩歲前，雙腳大多呈O形，之後又慢慢變成X形腳。到了6、7歲左右，小孩的脛股關節角度（tibiofemoral angle）外翻約5度，雙腳看來就變得比較直。惟何嘉棋提醒，如果在6、7歲前雙腳有不對稱的變形，即一隻腳直一隻彎，就必須及早就醫，因為通常不是身體正常的變化，而是結構問題，例如先天性關節問題、缺乏某些骨骼令腳部變形。

就成年人而言，O形或X形腳絕大部分成因來自膝關節變形，如傾向內便會形成O形腳，傾外側則成X形腳。O形腳的常見成因是膝關節退化，原因是膝關節內側負重較多，通常最先受影響。何嘉棋以櫈腳作比喻：「如果櫈腳內側磨蝕較多，『樁』便會高低不平，稍稍向內傾，在外觀上會變成O形腳。」X形腳的形成，則未必純粹是因年紀大或虛耗導致的膝關節退化，他特別提醒，「如果見到病人有X形腳，我們首先要考慮是否免疫系統的問題，因為免疫系統失調時，會無差別攻擊關節，導致類風濕關節炎」。

不良姿勢 翹腳招O形腳

註冊物理治療師趙秉裕表示，不良姿勢和習慣都會形成X形腳和O形腳。都市人久坐又欠缺運動，以致下肢肌肉弱，令到X形腳情况惡化。髖關節旋轉肌群例如臀中肌如果變弱，容易令下肢靠攏，造成X形腳。另外，經常翹腳導致大腿內側肌群收緊，這類人士容易有O形腳；因翹「二郎腿」時，內側膝關節壓力增加，臀部後方的肌肉亦經常被拉扯，加上習慣翹某一隻腳，久而久之使盆骨左右不平衡，間接影響腿形。

髖關節足弓皆影響腿形

何嘉棋補充，髖關節內旋的人士，走路時內八字腳，即腳尖指向內，傾向會出現X形腳的情况。另一邊廂，髖關節外旋引起外八字腳的步姿，因而容易出現O形腳。除此之外，O形或X形腳亦可能與足弓有關。扁平足患者足弓向內塌陷，引致腳部向內傾斜，容易造成X形腳；至於O形腳的人士，可能是高足弓問題。

文：李祖怡

編輯：蔡曉彤

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