增強肌肉訓練 減輕關節受壓

【明報專訊】註冊物理治療師趙秉裕強調，增強肌肉的訓練未必能令雙腿完全筆直，亦不能矯正骨骼或結構問題所致的X形腳和O形腳，但可以改善關節力學，減輕關節受到壓力。由於腿形與肌肉的強度有關，一些姿勢習慣造成的X形腳和O形腳，可透過運動改善，包括強化臀部及臀部外側肌肉、小腿肌肉、大腿四頭肌。

■1. 靠牆深蹲

做法：

‧背貼牆站立，兩腳微微向外八字，分開至肩寬

‧橡筋帶套大腿上繫上

‧微微深蹲，維持3秒，再慢慢起身

每組動作重複10次，共4至6組

目的：

適合所有腿形人士，強化臀大肌及臀中肌肌群

注意事項

‧膝頭與腳踝保持同一直線

‧感受到橡筋帶的拉力

‧有關節痛症人士應減少訓練組數及膝部屈曲的角度，避免進一步受傷

■2. 蚌式運動

做法：

‧側身躺下，手微微屈曲承托頸部；雙腳併攏微曲，髖關節彎曲約45度，屈膝約90度

‧腳掌緊貼，慢慢打開大髀，再慢慢合上腳

每組重複8至15下，共4組

目的：

強化臀中肌、臀部外旋肌群，改善X形腳

注意事項

‧身體避免大幅擺動，否則容易增加腰部壓力

‧打開大腿時呼氣，合上時吸氣

‧整個動作要緩慢，並感受到臀部後方肌肉正在發力

■3. 側身抬腿

做法：

‧側身躺下，手微微屈曲承托頸部，保持盆骨固定，下方的腳微曲

‧慢慢將上方的腳向上提至水平，慢慢放下

每組重複8至10次，共4至6組

目的：

強化大腿外側肌肉，以改善O形腳

注意事項：

‧初學者臀部外側肌肉不足，很多時借助腰部肌肉將大腿舉高，增加大髀向外旋的動作

‧腳提起時呼氣，向下時吸氣

‧過程中感受到盆骨外側後方正在發力