譚談健康：白喉殺手「重出江湖」

【明報專訊】白喉是一種高度傳染性的致命疾病，本來隨着有效的疫苗接種行動，於過去三四十年間，白喉已經幾乎銷聲匿迹，但最近這種疾病在一些地區又再度肆虐。

無國界醫生在緬甸和孟加拉邊境的難民棲息地發現疑似白喉個案。由於難民營擠迫不堪，帳篷搭得密密麻麻，衛生設施惡劣，傳染病疫情爆發的風險大為增加。在難民營內的醫生會特別留意一些傳染性強的疾病，但是白喉「重出江湖」卻令他們有點感到意外。

咽喉位形成灰白色膜

顧名思義，白喉會在患者咽喉部位形成灰白色膜。白喉是由白喉棒狀桿菌（Corynebacterium diphtheriae）引起，「Coryne」代表細菌在顯微鏡下呈現棒狀形態；「diphtheriae」則源自於diphthera，形容該菌對人咽喉部位形成類似皮革的膜。在未有抗毒藥物和抗生素之前，白喉的死亡率有30%至50%，目前的死亡率仍然有5%至10%。

白喉的主要病徵為引起急性上呼吸道感染，侵襲部位主要是扁桃腺、咽喉、鼻膜等。白喉細菌分泌的毒素會破壞病人的組織，壞死的上皮組織、細菌、白血球及凝固血漿蛋白，結合形成顏色接近白色的膜，故名白喉。如果用力扯開灰白色膜會流血。

經飛沫傳播 嚴重致窒息死

白喉經飛沫傳播，潛伏期一般是7至10天。輕微的白喉患者會有喉嚨痛，輕微發燒，扁桃腺、咽喉、鼻腔可能出現灰白色膜，不一定有其他病徵。嚴重患者則會常常喉嚨痛，頸部腫脹，頸部淋巴腫大，吞嚥困難；甚至引起氣管阻塞，呼吸困難，嚴重者會窒息死亡。白喉也可引致心肌炎、神經炎等。在疫苗接種率低的地方如難民營等，發病率可以非常高。

最有效的預防方法是接種疫苗，現時注射的疫苗多是和破傷風、百日咳一起組成的三合一疫苗，由幾個月大的嬰幼兒就開始接種。

如果遇上懷疑情况，應及時看醫生，因為醫治白喉的方法和醫治其他上呼吸道感染的方法並不一樣。對付白喉必須同時使用抗毒素和抗生素，抗毒素主要是中和白喉棒狀桿菌分泌出來的毒素，減少毒素引起的併發症；抗生素則用來消滅細菌，兩種藥同時使用，效果更為顯著。

文：譚國權（腎病科專科醫生）