個案：焦慮工作不順 召妓發泄反加壓

【明報專訊】麥棨諾表示，曾有病人感到工作壓力大，工作時丟三落四遭上司罵，於是藉召妓紓緩壓力。不過，召妓對他造成經濟壓力，後來他發現自瀆也可以抒發壓力。他最初自瀆的對象是幻想出來，漸漸在街上見到穿著性感的女士，已經勾起他自瀆的衝動，要馬上找個地方自己解決，甚至那一刻有衝動想跟着女士回家。

陷惡性循環 瘋狂召妓

「醫生你救一救我！我覺得自己性上癮……」該病人終向醫生求助。麥棨諾發現病人患有焦慮症，因為一直受情緒問題困擾沒有處理，而影響工作表現，「情緒焦慮可能令他注意力不集中，工作容易重複犯錯，於是繼續被上司責備。這是一個惡性循環，情緒一直迴旋，跌至谷底。在這個壓力下，他召妓去幫助自己紓緩。由最初久不久一次嫖妓，增至每星期一次，然後日日一次」。

對症下藥 從容面對工作

「我們要尋根究柢，究竟為什麼他當初會用『性』扣連這個回饋機制（犒賞系統），令自己開心。」麥棨諾認為，性上癮背後的成因才是需要處理的問題。焦慮症的患者通常比較敏感和緊張，處於很大壓力的狀態。透過藥物治療焦慮症，該患者召妓的次數亦減少。就算遭上司責罵，他也可從容面對，不再需要召妓發泄情緒。

麥棨諾提醒，性上癮只是徵狀，要了解當中的嚴重程度，因為背後可能潛藏心理或生理上的問題。當發覺個人生活、家庭、工作受影響，譬如犧牲了本身的興趣、家庭生活，只是想去嫖妓、發生性行為等，便需要尋求醫生的協助。