謬誤拆解：日做兩次≠性上癮

男人易上癮？——根據統計，有性上癮徵狀患者以男性較多，這或與社會文化、價值觀有關。（yanyong@iStockphoto）

【明報專訊】偷食出軌，往往被指「衰鹹濕」，甚或把好色與性上癮掛鈎。「鹹濕」與性上癮有什麼分別？到底男性是否較容易出現性上癮徵狀？請來精神科專科醫生麥棨諾、東華學院醫療及健康科學學院院長邱貴生，為大家逐一拆解常見謬誤。

■無力自控 阻日常生活

1. 性上癮因為「鹹濕」？

麥：有人對性行為次數多、性需求大感到疑惑，是不是性上癮呢？事實並非如此，譬如雄性激素過多、甲狀腺機能亢進症，都會令人性慾增加，性需求較大，但不一定會性上癮。上癮是不能夠控制，要靠這東西給自己一種歡愉。「鹹濕」、「大食」不等於性上癮。除非日思夜想滿腦子都想着性愛，影響到日常生活、工作，不然有些人可能每日要1、2次性行為，而伴侶配合到的話，這不是一個問題。

■性上癮女性數目或被低估

2. 性上癮者以男性居多？

麥：從情緒病角度看，雖然女性患者較多，但有抑鬱症未必同時會性上癮，因為並非每個抑鬱症患者都會用性來解決不開心。

根據統計，有性上癮徵狀的患者以男性較多。然而，這可能與社會文化、價值觀有關。男性較容易向醫生表達自己的性問題或性需要，譬如「我性慾好大」、「我好大性需要」。礙於社會風氣，女性對於性比較羞於啟齒，但不代表她們沒有這些問題；女性性上癮者的數字可能被低估。加上，雄激素過多會使性慾增加，而男性體內的雄激素本來就比女性多，故男性有性上癮的可能較大。

■禁慾如塞鼻孔「禁鼻水」

3. 性上癮要禁慾？

邱：不能否定有人可以做到禁慾，完全不接觸性事，不看與性相關的東西，但性上癮的根本問題沒有解決。禁慾就好像壓力煲，沒有排氣口的話，最後「砰」一聲爆開。有性慾是自然的，如果沒有渠道表達，禁慾也終究可能會「爆煲」。

麥：性上癮要禁慾，等於流鼻水用紙巾塞着鼻孔「禁鼻水」，此做法根本沒有處理問題。如果禁慾是解決性上癮問題的辦法，相信宗教領袖不會有性醜聞。