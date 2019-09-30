惡蛇上頭 增中風之險 纏神經線一再復發 高危族打針預防

【明報專訊】「生蛇」是由引起水痘的帶狀疱疹病毒引致。水痘患者痊癒後，病毒潛藏在神經系統，待免疫力下降時伺機而起，沿神經線發病，常見部位是腰部，患處或痛或癢。不過，「蛇」亦可能出現在眼睛、耳，帶來失明或失聰風險；生於頭部更會增加日後中風風險。

◆蔡：蔡曉陽（公共衛生醫學專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■纏一圈攞你命？

問：「生蛇」屬什麼病？有人話生一圈就會死？

鄭：對於生蛇，有不少傳說，很多人以為是奇難雜症，四出尋找神醫，其實生蛇一點也不奇怪。小時候出過水痘，帶狀疱疹病毒會終身潛伏在神經線內。當抵抗力變差或壓力太大，便有可能發作，有統計指95%的人身上都帶有病毒。每個人一生中亦有三分之一可能生蛇。臨牀所見，每星期也有生蛇病人求診，情况非常普遍。

蔡：由於病毒潛伏在神經線，所以發病時會沿着神經線於皮膚上長出水疱及紅疹，看上去像一條蛇，所以俗稱「生蛇」。生蛇與抵抗力弱有關，如抵抗力好，可抑壓着潛伏在神經線上的病毒。

一般來說，生蛇只涉及一條神經線，例如只會在其中一邊腰部單邊發病；但如病人的抵抗力太差或免疫系統出現問題，帶狀疱疹病毒便有可能影響多於一條神經線，例如在腰的另一邊發病，紅疹便好像在身上生了一圈。病人因為本身的抵抗力或免疫系統有毛病，所以增加死亡風險，但實際上不是因生蛇而死，而是由其他疾病引致。

■眼耳肛門也藏蛇？

問：「蛇」只會出現在腰部？

鄭：帶狀疱疹病毒會潛伏在神經線位置，所以除了腰部，其他地方如頭、頸、耳仔、肛門也可生蛇，有可能影響聽力，或因神經刺痛而無法坐下。

蔡：「蛇」若出現在頭部會比較麻煩，曾見過一個70多歲婆婆，半邊臉都出了紅疹，亦影響到雙眼發炎，有可能會盲。研究發現如生蛇位置在頭部，將來的中風風險會增加。

■屠蛇黃金72小時？

問：生蛇如何診斷？水疱搽藥膏就得？

鄭：要診斷病人是否生蛇，醫生一般按臨牀徵狀例如水疱狀紅疹、發病位置及疼痛時間斷症。但也有特殊情况，例如紅疹出現在頭皮、耳窿、牙肉等隱蔽位置，在發病初期要很仔細去尋找。另外，發病初期出現疼痛，但紅疹或水疱卻在4至7天後才出現。所以說診斷生蛇可以好簡單，亦可以好困難。

不少人以為生蛇時皮膚有紅疹和水疱，必須塗外用藥膏；較年長一輩甚至說，一定要找蛇頭出來，然後用香炙殺死牠。其實西醫對生蛇的病理及治療已有很清晰研究，醫治方法是口服抗病毒特效藥物。

蔡：如病人懷疑自己生蛇，最好盡早求醫，因為研究發現如能在發病後72小時內服用特效藥，不單病情較易受控制，生蛇的副作用如神經痛等亦可大為減輕。建議大家應提高警覺，如腰背有針刺感覺，就要特別留意是否伴隨有紅疹或水疱。

■生蛇湊孫傳水痘？

問：如何預防生蛇？會否傳染？

蔡：俗稱蛇針的帶狀疱疹疫苗，是現時最有效的預防方法，成效約有八成至九成，所以如屬高風險人士，應該考慮打蛇針。蛇針藥效約可維持5至10年，但如病人剛生完蛇，由於體內已有抗體，這時打蛇針便不會有效，最好在1年後才打。另外，生蛇本身不會傳染，但如發病時身上的水疱穿破，內裏的帶狀疱疹病毒有可能感染到未曾出水痘的人，例如現時嬰兒1歲後才會打水痘針，如長者湊孫時剛好生蛇，同時水疱又穿破，便會令嬰兒感染水痘。

鄭：很多人以為生過蛇便有抗體不會再生，這是謬誤，曾有一個病人在60歲時生蛇，數年間竟生了3次，所以即使曾生蛇，仍應該打蛇針預防。

文：Genki

編輯：林曉慧

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