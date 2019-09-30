知多啲：蛇針非人人適用 50歲以下成效未知

【明報專訊】生蛇引致的痛楚可持續4星期。四分之一患者可能出現後遺神經痛，神經疼痛還可以持續數月或數年：年紀愈大，持續有神經痛風險愈高。另外，如果病毒上眼或入耳，有失明或失聰風險。因此，建議50歲或以上曾患水痘人士，應接種帶狀疱疹疫苗（蛇針）。

神經痛可延續數年

不少人會問，既然蛇針有預防效果，為何要待50歲後才打？家庭醫生鄭志文解釋，由於當年研發蛇針時，藥廠只找了50歲以上的人去做對照研究，證明蛇針確有預防成效；西方醫學講究實證研究，所以無法證明是否對50歲以下人士有預防效果。公共衛生醫學專科醫生蔡曉陽指出，一般來說，醫生會根據求診人士的身體狀况，建議應否接種蛇針。「如屬高風險一族，就算未夠50歲也有可能建議對方注射，因為生蛇雖然可食特效藥治療水疱及紅疹，但神經刺痛卻可延續數年，有病人表示痊癒後仍會突然很痛，痛至無法入睡。」

不過，蛇針並非所有人適用，「它是一種滅活性疫苗，原理是刺激身體製作抗體，所以如本身免疫系統有問題，或長期服用類固醇藥物，注射疫苗反而對身體有害」。此外，如求診人士本身對疫苗有過敏反應，亦不應注射。至於經血液測試發現並無接觸過水痘帶狀疱疹病毒，也不需注射蛇針。蔡曉陽補充，雖然蛇針有效，但不能完全依靠蛇針，最重要是增強自己的抵抗力，例如注意作息、健康飲食等，只要身體狀况好，就能防止潛伏的帶狀疱疹發作。