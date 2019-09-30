消毒藥水未必消毒 洗傷口搵乜「水」？

清洗傷口——如果沒有消毒藥水或生理鹽水隨身，可用乾淨的流動清水冲洗傷口，將表面的污染物冲走。（kdshutterman@iStockphoto /資料圖片/網上圖片 ，設計圖片）

【明報專訊】俗稱「粉紅色消毒藥水」的氯己定（chlorhexidine）消毒藥水，是不少人家居急救箱中的必備品，在近期反修例運動衝突中，前線醫護也常常隨身帶備。然而粉紅色消毒藥水近日卻驗出含菌；原來濃度低於2%的氯己定消毒藥水並不受監管，消毒藥水變成「超毒藥水」。

粉紅色消毒藥水接連被驗出含菌，是否要禁用？在急救現場，如何為傷者清洗傷口？

洗傷口，不少人會想到用生理鹽水和消毒藥水。香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，急救其中一個目的是防止傷勢惡化，包括減低傷口受感染的風險，「用流動清水、生理鹽水或消毒藥水處理傷口，都可減低傷口出現併發症的風險」。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，粉紅色消毒藥水含有低濃度氯己定，可殺滅多種細菌，包括革蘭氏陰性細菌。另一款黃色消毒藥水，同樣含有氯己定之外，還多了西曲溴銨（cetrimide），主要針對革蘭氏陽性細菌。由於常見致病菌大都是革蘭氏陰性菌，所以粉紅色消毒藥水較為常用。

碘酒太「揦」阻癒合 不宜洗傷口

蕭粵中補充，常見的清洗／消毒劑有碘酒、生理鹽水、氯己定消毒藥水，各有不同的功用。「一般來說，不會在傷口使用碘酒，不但好『揦』，還會破壞傷口的組織，有礙傷口癒合。」碘酒可作手術前的皮膚清潔，譬如胸腔引流術，需要在肺部插入導管，因此要確保皮膚表面清潔，以降低手術後傷口感染的風險。

傷口感染 消毒藥水較生理鹽水合適

至於使用生理鹽水或消毒藥水清洗傷口，蕭粵中說兩者引致感染的風險沒太大差別。對於沒有受感染的傷口，用生理鹽水冲洗已足夠；若傷口已受污染或感染，又或者是高危傷口（如穿透性的傷口，即受傷深入真皮，甚至肌肉及器官），則使用消毒藥水較合適。另外要視乎病人本身的因素，免疫能力低的人士，尤其糖尿病、慢性疾病患者，傷口受感染風險較大。如果傷口相隔4、5小時才處理，受感染風險大增，用消毒藥水清洗效果較好，之後再找醫生覆檢和跟進。

無清洗/消毒劑 可用未開封蒸餾水

倘若在街頭遇上突發情况，手上沒有生理鹽水或消毒藥水，可怎樣為傷者清洗傷口？蕭粵中建議，可用乾淨的流動清水，例如樽裝蒸餾水，將表面的污染物冲走。生理鹽水、蒸餾水、自來水，哪樣用來清洗傷口較好？「最理想是用生理鹽水，因為經過消毒。理論上，在沒有生理鹽水、蒸餾水的情况下，自來水亦是一個選擇。香港的自來水基本上都乾淨，除非流經老化的水管。」不過若以樽裝蒸餾水清洗傷口的話，必須使用未開封的；若使用曾飲用的樽裝水洗傷口，因口腔有不少細菌，可能引致細菌感染。

輕微割傷 清水冲洗貼膠布便可

香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理戴穎嫻補充，一般創傷包括割傷、撕裂傷、擦傷、挫傷等，按照傷口出血的嚴重程度分類，急救程序亦有不同。對市民大眾來說，用清水清洗傷口是最簡易的程序。至於受過專業訓練的急救員，會視乎傷口狀况而決定用清水、生理鹽水，或消毒藥水清洗傷口。

以輕微割傷為例，譬如被紙張鎅到手指，可用清水冲洗傷口，確保傷口沒有異物，之後貼上膠布便可。至於出血量多或較深的傷口，以清水冲洗後，再用乾淨的敷料在傷口上用直接按壓法止血；然後利用卷軸繃帶將敷料固定在傷口上並施壓。急救只是暫時處理措施，建議傷口較大或出血量多的傷者求醫再作檢查。

「由於急救是暫時處理，所以我們的急救服務大多會先用清水或生理鹽水。除非經過專業判斷，譬如是很深、很髒的傷口，急救員認為需要即時消毒，才會使用消毒藥水。」戴穎嫻指出，雖然消毒藥水具有殺菌功能，但同時有可能把幫助癒合傷口的正常細胞一併殺死，影響癒合。因此，應依照傷口的狀况選擇合適的清洗/消毒劑。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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