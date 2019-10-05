羽毛球運動科學 善用動力鏈 扣殺嘭嘭聲

【明報專訊】點解打羽毛球時，花盡力氣也沒法把球打得高一點遠一點？明明手瓜比林丹和李宗偉粗壯，扣殺卻軟弱無力？縱使小心翼翼在網前放短波，落點總有偏差？即使左撲右撲救波，總是遲來半步？技術未精的球手打波後常周身骨痛，就像卡通片中搏到盡都捉不到翠兒的阿寶一般灰心喪志。運動專家拆解，舉起手臂只是揮拍時其中一個動作，竅門是在過程中善用整個身體的力量。

高遠球——協調身體各部分發力

香港浸會大學體育學系副教授雷雄德說，掌握力量、準確度和距離，可大大提升運動表現。技術未精的球手打波後常手臂疼痛，問題可能跟發錯力有關。他指出，有效的發力方法並非單靠獨立的肌肉（如肩膀肌肉），而是善用人體的動力鏈（kinetic chain），協調身體各部分，按次序參與連串揮拍動作。

打高遠球時要把力量經由小腿、大腿、軀幹、上臂、前臂，傳送至手腕握着的球拍，這樣發動的力量，相比「企定定」、單靠手臂揮拍強得多。雷sir說，原理和武術的三節棍或九節鞭相似，把力量逐節傳送至末端一節。他說揮拍是一連串動作，由蹬腳開始，流暢地順序轉腰、提肩，牽引手臂揮拍。只要擊球位置、角度和時間準確，便可省力地把球打得高且遠。

■專家意見

雷雄德（香港浸會大學體育學系副教授）

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

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