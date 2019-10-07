知多啲：高鈉傷腎 致水腫高血壓

【明報專訊】根據世衛建議，成年人每日攝取鈉標準應少於2000毫克（每日少於5克鹽）。然而，衛生署2014至15年度人口健康調查顯示，18至84歲的香港人每日平均鹽攝入量為8.8克，經換算後，即為3520毫克的鈉，較世衛的建議超標逾七成。

港人長期「鈉超標」，對健康有何威脅？張翠芬指出，腎臟負責處理鈉，一旦攝取過多，腎臟會經尿液將鈉質排出，針對腎功能受損的人士，腎臟不能排出多餘的鈉，使鈉積存體內。不但加重腎臟負擔，亦引致身體水腫及高血壓。此外，世界癌症研究基金會近年報告指出，進食鹽及鹽醃食物會損害胃膜，增加罹患胃癌風險。

高鈉飲食有損健康，但市民減鈉時都要奉行均衡飲食，切忌矯枉過正。黃兆章指出，鈉負責不少人體的重要功能，維持體內酸鹼平衡，亦負責神經傳送和肌肉收縮的運作。張翠芬表示，鈉為人體必須的電解質，用以平衡體內水分及血壓，一旦攝取不足，會出現抽筋、昏迷等。

高鉀食物減鈉 腎病者不宜

對於經常外出用膳的人而言，難免攝取過量鈉質。張翠芬表示，在日常飲食中，除了避免進食高鈉食物，如涼果、醃製肉類，亦可以多食高鉀食物。她解釋，人體內的鈉質與鉀質互相抗衡，一旦攝取過量鈉質，鉀可以協助平衡。食安中心網站顯示，鉀負責維持人體電解質平衡，攝入足夠的鉀可降低血壓，豌豆、堅果、新鮮蔬果等食物均含豐富的鉀。

但張翠芬提醒，高鉀食物並非人人適合，由於腎臟負責排走體內過量的鉀，腎功能受損的人士難以及時排鉀，使過量鉀質積存體內，影響心臟功能，有損健康，「如果腎功能不佳，或血液中的鉀質過多，不應進食以鉀代鈉的代鹽或高鉀食物。具體需視乎身體情况來決定食什麼、不食什麼」。