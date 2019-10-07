【明報專訊】Primary health care，中譯「基礎醫療」或「初級醫療」，給人的印象是「簡單」、「膚淺」，毋須醫術精湛的大夫也可提供的醫療服務，這個當然是天大的錯覺。事實上，基礎醫療大夫應該是醫療系統中，病人有病時第一次接觸的大夫，負責病人的初步治療，有需要時根據病情把病人轉介給專科醫生，並與專科醫生合作，協調病者的治療方案，同時為長期病患者提供後續治療。基礎醫療也包括了健康教育、疾病預防、長期護理等，但參與其事的不一定是大夫，可以是護士、治療師，或其他基礎治療提供者（primary care provider）。

在歐美，早年的醫療服務全是由基礎醫療大夫主導。那時醫生不多，一個鄉鎮可能只有一名醫生提供服務，他們除了要照顧患了一般普通疾病的病人，還要包辦所有內外婦產兒眼耳鼻喉等今天屬於專科範疇的醫療服務。西洋小說或懷舊西片，便有不少描述醫生一時為產婦接生，一時為病人開刀動小手術，一時又要開藥治療患傷寒或癆病病人的情節。那些年的大夫，可說博學多才，十八般武藝樣樣俱能。

或錯誤轉介專科醫生

後來醫學愈來愈發達，分科也愈來愈細，醫生愈來愈「專」，卻忽略了「博」。好處是對處理自己專長的病症，會認識更深、經驗更豐富，治理病人更得心應手；壞處是對專長範圍以外的東西卻認識不夠。問題是，病人有不適看醫生，並沒有標明屬哪個專科，全憑醫生望、聞、問、切，有需要時加上適當及針對的檢查，才可準確斷症，制定下一步的治療方案，包括應否轉介，以及轉介哪一科的專科醫生。專而不博的醫生，沒有這方面的專長，病人因找錯專科以致延誤診治，甚至捱冤枉手術的，以往曾有所聞。

需多專家會診增醫療支出

專而不博還有另一個弊病，就是無可避免地增加醫療支出。不少病人，尤其是年老體弱的老人家，往往不止一個器官有毛病，專精一科的專家未必應付得了多器官病變，唯有多找其他各方面的專家會診，於是一名中了風的老人家入院，除了要找腦神經專家，可能還要動員心血管、腎臟、腸胃等科的專家，要是病人有發燒，更要驚動感染病科的專家。要是病人入住的是私家醫院，家人當初以為只看一位醫生，怎知要多付多名專家的診費，怎不大失預算？要是病人入住的是公立醫院，雖然毋須額外繳費，但醫療花費一樣大增，不過花的是公帑。

多年前我在加拿大某大學醫院的新生兒病房工作，正值加國經濟大衰退，省政府的醫療預算大幅下降，直接影響醫院各個部門，包括兒科部門，以及部門轄下各個專科組的經費。那時的血液組入不敷支，希望多看病人從而獲得更多政府補貼，竟然派組裏的醫生長駐新生兒部門，只要有新生兒的血象檢查有任何異樣，便千方百計游說新生兒科的醫生邀請他們會診，好讓他們向醫院領取補貼。要知道新生兒的血象異常是常見現象，新生兒科醫生一般都能處理，不用徵詢血液科專家的意見。可見在經濟掛帥底下，即使在加拿大這麼富裕的國家，為了經濟利益提高專科的需求亦在所難免，何况在資本主義至上的社會。

文：霍泰輝（中大副校長、兒科專科醫生）