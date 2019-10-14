身邊人噴嚏咳嗽 戴口罩減七成流感風險

【明報專訊】秋風起，車廂、課室、辦公室內，噴嚏、咳嗽隨即四起，為防中招，不少人都隨身自備口罩。但自從《禁蒙面法》推行後，不少人對戴口罩有所顧忌，生怕觸犯法例。生病了，究竟應否佩戴口罩？

研究證實，若身邊人患上流感，佩戴口罩及勤洗手有助減低患病風險近七成。因此，不單患者要佩戴口罩，與其緊密接觸的人如：家人、同班同學都應該戴，預防感染。

儘管本港尚未踏入流感高峰期，但近日已有零星個案。根據衛生防護中心資料顯示，截至10月5日，過去4周錄得共25宗流感樣疾病爆發個案，當中11宗個案在小學，8宗在幼稚園及幼兒中心，2宗於中學發生。佩戴口罩是預防呼吸道感染及傳染病的方法之一，但自政府推行《禁蒙面法》後，不少人擔心佩戴口罩會有被拘捕風險。

飛沫粒子 「射程」可遠至1.8米

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，除了流感外，傷風及呼吸道合胞病毒感染（RSV）皆為校園內常見傳染疾病。針對流感，患者飛沫及呼吸道分泌物為主要傳播媒介，許引述研究指，流感患者咳嗽、打噴嚏或說話後，較大的飛沫粒子多數於1米內落地，最遙遠的距離為1.8米。部分飛沫粒子墜於桌面、扶手電梯等環境，其他人接觸粒子後，再觸碰眼睛或鼻子，便很容易受到感染。

除了接觸飛沫粒子，我們亦可能經空氣感染病毒，即吸入空氣中較大的呼吸道分泌物粒子，或長時間懸浮在空氣中細小的粒子，因而染病。

戴口罩＋勤洗手 宿舍傳染降51%

要避免接觸及吸入流感患者的飛沫粒子，許樹昌指出，市民應佩戴口罩及勤洗手，可減低感染風險。他引述2009年發表的本地研究，香港大學公共衛生學院教授高本恩與10多名學者追蹤近800個流感患者的家庭成員，發現佩戴外科口罩及勤洗手的組群，患上流感風險減低67%。研究又指出，流感患者病徵發作首36小時，保持雙手衛生及佩戴口罩有助減低家居傳播風險。

許樹昌另引述一份美國研究，列出佩戴口罩及洗手可減低患上流感樣疾病的風險。研究人員於2006及2007年的流感高峰期，在一間大學宿舍隨機抽樣調查，把約1400名學生分成3組，分別為佩戴口罩組別、佩戴口罩及勤洗手組別，以及控制組別（即不作任何預防措施）。調查結果顯示，於6周觀察期內，相比控制組，需佩戴口罩及勤洗手的組別患上流感樣疾病機率下降35%至51%。

一半學童無打流感針 沒保護更應戴

除了佩戴口罩，接種季節性流感疫苗亦可減低感染風險。但許樹昌表示，本港學童流感疫苗接種率偏低。衛生防護中心的數據顯示，在2018至2019年度，6歲以下學童接種率約33%，而6至11歲則約55%，「有約一半學童沒有接種流感疫苗，完全沒有保護。所以當處於流感高峰期，班房中有一名學童出現流感徵狀，其他同學都應該佩戴外科口罩及勤洗手，保護自己」。

許樹昌提醒，長者、長期病患者及孕婦等人士的抵抗力較差，同屬流感高危一族，如果到人多擠迫的地方時，需要佩戴口罩，以防感染。

至於鼻敏感患者，由於鼻敏感由致敏原引發，如潛藏在地氈的塵蟎、影印機散播的揮發性化合物等，若不能清除致敏原，口罩亦難以幫助患者解決過敏情况。許以影印機產生的揮發性化合物為例，「這類化合物刺鼻，揮發時粒子微小，外科口罩未必能阻隔」。

文：鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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