知多啲：施暴者或曾遭性暴 也需治療

【明報專訊】性暴力中的施暴者，施暴成因受不同因素影響，譬如童年時遭受身體虐待或性虐待。黃宗顯表示，他們長大後可能會心理不平衡，或者產生報復心態，以性暴力去表達自己的憤怒。以往不愉快的性經歷，也可造成心理創傷甚至心理扭曲。除此之外，施暴者可能受藥物或毒品影響，誤以為可以藉此更享受性歡愉，以致在性方面出現過度或暴力的行為，而施暴者自己未必意識得到。

部分人會以性暴力來展示權威和控制權，亦有些是仇視對方的性別、性取向，以性暴力的行為去摧毁對方的尊嚴或懲罰對方。黃宗顯舉例，曾有性小眾遭受矯正強姦（簡稱姦改，corrective rape），即施暴者透過強姦企圖改變對方的性取向。

未必察覺自己行為有問題

黃宗顯指出，在治療上會幫助施暴者辨識自己問題所在，了解性暴力背後的原因，「例如是否性生活得不到歡愉？抑或是個人因素、雙方關係變差，還是性生活不協調？」治療要針對背後原因，因應個案不同情况，提供心理治療、性治療等輔導。然而黃宗顯表示，雖然施暴者背後隱藏着一些問題，但他們很多時覺得自己的行為沒有問題，「（家暴個案中）有人可能會覺得她是我太太，為何不能這樣對她？」又或者不願被人知道有性暴力傾向，因此求助個案不多。

吳惠貞舉出一個案，一名母親涉嫌虐待年幼女兒，阻止女兒與人接觸及擁抱親父，亦經常拍打女兒，不許其「瀨尿」；經社工輔導後，方發現這名母親童年時曾遭到繼父性侵犯，對異性的防衛心重，因此阻止女兒與人接觸及「瀨尿」，以避免女兒遭受性侵，「她做的一切是為了保護女兒，但不知道剝奪了女兒的權利」。這類個案需接受家庭治療，讓事主明白過去承受暴力遭遇，引致自己現時作出類同的行為，察覺「原來受害經歷一直沒有離開我」。