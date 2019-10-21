調整心態 與伴侶「性溝通」 殘疾病患無阻性滿足

【明報專訊】「一個痙攣的身體怎可以突然變得柔軟？」香港婦女基督徒協會2016年赴荷蘭考察，訪問一名外國女士談及與殘疾者的性經驗時，驚訝儘管殘疾人士有身體缺陷，一樣可以享受性事，形容「這是magic」。

長期病患者及殘疾人士遇上不少性問題，如勃起困難、性高潮障礙等。性治療師表示，只要調整心態，做好預備工夫，疾病殘缺亦無阻性滿足，可以與伴侶享受magic。

根據政府2013年的統計，全港共有57萬名殘疾人士，如身體能力受限制、視覺障礙等。統計又選定高血壓、糖尿病、心臟病、膽固醇過高及白內障為長期病患組別，計算出全港共有約137萬名長期病患者，佔當時總人口近兩成。以人數計絕非少數，但觸及他們的性健康議題時，社會聲音卻少之有少。

糖尿 癌症 皆可引致障礙

不少殘疾人士及長期病患者受生理因素影響，較難達到性滿足。東華學院醫療及健康科學學院院長、認可性治療師邱貴生，以先天失明人士為例，他們自小失去視覺，缺少感官刺激，較難產生性興奮，「從小到大都沒有性畫面，除非有人主動撫摸他們，否則難以勾起性興奮的感覺」。至於長期病患者，邱舉例糖尿病患者的抵抗力及血液循環變差，引致性器官容易發炎，甚至出現勃起困難，影響性交。

部分癌症及脊髓神經線受損患者同樣面對性問題。醫管局社區復康中心高級職業治療師、認可性治療師王志鵬補充，部分前列腺癌患者接受前列腺切除手術後，陰莖神經受損，影響勃起功能；而脊椎神經受損者的受傷位置會成為「分水嶺」，受傷部位以下位置失去感官感覺，部分個案只有口唇及乳房能保留感官感覺。

但王志鵬亦觀察到，殘疾人士及長期病患者不少性問題也源於心理因素。他引用2015年的美國研究指，部分患癌女士接受子宮切除手術前，與醫護人員溝通不足，誤以為子宮遭切除後會大幅影響性生活，「子宮本身不是直接產生性興奮的地方，應是陰核、陰道、乳房或嘴唇，但這手術影響女士的自我形象，造成心理影響」。

性觀念偏差 「要受照顧如何性愛？」

王志鵬指出，另一常見現象為殘疾人士的伴侶身兼照顧者角色，當二人處於「照顧與被照顧」的關係愈久，愈難展開性生活，這源於性觀念偏差，「以男士為例，部分人傳統地認為性是男士欺負女士的行為，當自己成為殘疾人士時，便會自問：『我還好意思要求太太為我提供性服務嗎？』換個角度，如果殘疾人士為女性，她也可能會想：「我已經不美、走樣，為何伴侶還要我？』」

面對以上種種情况，王志鵬表示在性治療過程中，治療師會與患者及其伴侶一同面談，讓患者嘗試與伴侶「性溝通」，了解對方如何達到性滿足，「在不少個案中，女士會說如果要達到性滿足，最重要是丈夫不發脾氣，繼續愛惜及哄自己，別自暴自棄等……」。他補充，溝通過程中可讓雙方明白，即使自己有性功能障礙，亦不代表與伴侶失去性滿足。

探索親密方式 抱下吻下都可滿足

邱貴生舉出一真實個案，一名50多歲男士因中風而半身癱瘓，患病半年後，希望與太太重拾性生活，遂向性治療師求助。性治療師先詢問患者有否出現勃起功能障礙，如能否晨勃、自瀆情况等。如患者的勃起功能正常，伴侶需採取更主動的角色，改以口交或手交等性交方式；如果個案有勃起功能障礙，患者應與伴侶多溝通，探索其他親密方式，「別因身體限制而停止親密，其實抱下吻下都可以好滿足。最重要是雙方溝通」。

文：鄧安琪

編輯：林曉慧

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