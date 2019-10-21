知多啲：撇除殘疾標籤需時 性治療療程較長

【明報專訊】面對性問題時，殘疾人士或病人如何求助？在公營醫療體制中，醫管局社區復康中心是唯一提供性康復服務的機構，現有兩名符合性輔導／治療專業資格的職業治療師。在去年，中心共接觸191宗個案，當中殘疾人士佔總求助人數約三成。

殘疾人士可透過公營體系醫療人員轉介接受服務，平均治療節數為8至12節，每節約1小時。王志鵬指出，殘疾人士的平均性治療節數較一般人長，主因是治療過程中，需要鼓勵病人撇除殘疾標籤，接納及肯定自己的性需要。

不少人士缺乏「全人健康」概念，不知道性健康的重要，醫生臨牀診斷亦容易忽略病人的性健康，病人難以尋求性康復服務。王志鵬估計，「醫療服務大多沒有與病人性溝通的環節，對於醫護人員來說有一大難題，性問題難以如其他健康問題般討論。醫護或擔心提出第一條性問題後，不懂回答第二條，那自然最初不會觸及第一條性問題，大家保持緘默」。

現時醫管局認可的性輔導／治療師須為專職醫療人員，並擁有香港性教育、研究及治療專業協會（hkasert.org.hk）或美國性教育家、輔導者及治療師專業協會（www.aasect.org）所頒發的相關專業證書。