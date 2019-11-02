依賴避震鞋「卸力」 跑姿反而易出錯

【明報專訊】跑步受傷主因是與跑姿有關，跟運動鞋設計無關？但有趣的是，跑鞋的設計會影響跑姿。

保護力強跑鞋 易弱化肌肉

跑步新手買跑鞋，一般會選擇中底厚度適中、減震力佳、保護力較高的款式；然而，此舉會令跑手依賴跑鞋「卸力」，傾向用足跟着地的錯誤跑姿。張子熙指，腳掌有4層肌肉和很多小關節，能幫助卸力及保護足部，但如果習慣穿保護力強的鞋，無法利用與生俱內的結構去減震，便會弱化相關肌肉，失去卸力作用。

相反，穿上中底薄、沒有特別避震功能的仿赤足鞋，跑步時會提高自我保護意識，傾向用前腳掌或平掌着地，撞擊力從足弓卸走。久而久之可強化小腿及足底肌肉，足弓承托力隨之增強，減少受傷。

研究：仿赤足鞋 增肌成效勝傳統跑鞋

有人認為仿赤足鞋設計過於簡單，會增加受傷風險。但張子熙斬釘截鐵的說，「我只相信科學，實驗數據不會說謊。」理大與哈佛醫學院曾聯合研究，邀請38名跑手參加6個月的跑步訓練計劃，當中18人穿傳統跑鞋，20人穿仿赤足跑鞋。研究發現，穿仿赤足鞋的參加者，小腿肌肉增加了7.05%，足跟至腳趾的肌肉增加了8.8%。相反，對照組的小腿和足部肌肉體積沒有改變。

鞋輕耗氧量低 長跑表現較佳

除了留意中底構造，不論是專業或業餘跑手，想提升運動表現，跑鞋重量也不容忽視。張子熙指：「跑鞋每重100克，便會消耗多1％能量，仿赤足跑鞋重量較輕，運動耗氧量較低，長跑表現理應較好。亦有研究指出，用前腳掌或平掌着地在提高跑步效率、減少能量損失方面更勝足跟着地。」

但他提醒，若要轉變鞋款或改變跑姿，需至少6個月的循序漸進訓練來適應，否則會增加受傷風險。

日常走路 鞋子最緊要舒服

平日走路都以腳跟着地，VRGF顯示圖同樣會出現兩個峰值，但相比起跑步，步行時足跟着地的衝擊力來得小及慢。穿「白飯魚」還是保護力高的運動鞋較好？張子熙認為，「兩者沒有大分別，穿得舒服的鞋子就好。」

■運動鞋比併

˙傳統跑鞋 承托減震

* 「前腳掌」與「足跟」的中底高度差距多於5毫米

* 具備充足的托墊和人造足弓承托

*腳跟穩定器（Heel cup）環繞在腳後跟，以硬材質製成，藉此增加後跟穩定及支撐

* 中底的彈性物料及設計，有減震作用

˙仿赤足鞋 薄底輕身

*「前腳掌」與「足跟」的中底厚度差距小

* 足跟底部較薄（通常少於6毫米）

* 甚少或沒有穩定性及內旋控制設計

* 重量輕

* 柔軟，可摺合及扭曲