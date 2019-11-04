e代精神：網絡欺凌風盛 如何自保？

【明報專訊】近日再有知名韓星不幸自殺，事件再次引起大眾對網絡欺凌的關注。

網絡虛擬世界瞬息萬變，人人跟紅頂白，比現實更世態炎涼。有人敢於活出自我，逕自走偏鋒，不守世俗遊戲規則，卻得不到認同，遭遇一沉百踩，被網絡欺凌。那種荒涼和無助，令受害者感到世界對自已的否定，以至自己對世界的拒絕，繼而萌生自毁的念頭，甚至付諸實行，最終撒手塵寰。

隱沒真身 助長偏激行為

網絡欺凌是一種群體互動的結果。身處在互聯網世代，很多網民會被心理學上的「去個體化」（deindividuation）現象所影響，覺得自己身分隱沒在群組裏，降低了對個人行為的責任感，繼而放下自我約束，導致個別人士於網上比現實生活更為偏激，亦即是心理學上的「分散責任」現象（diffusion of responsibility）。

網絡群組之組成，往往是因應因興趣和價值觀等相近而聚合。成員之間會互相認同，對事物有相近的處理方式，便會產生一種共同價值並傾向擁護，因而令整個群組之意見變得單一，不容許客觀的分析，步入心理學上所謂「集體思維症候群」（groupthink syndrome）。

網絡欺凌行為往往是拜這些心理現象所賜。只要群組當中的少數成員，因為種種原因而對他人謔笑，其他成員便會傾向認同，互相支持並加入詆譭。在一片謾罵聲中，欺凌者會變得更加高漲，繼而把行為合理化，例如批評受欺凌者根本是活該。

改網名、離開網絡非示弱

不論是被欺凌或是旁觀者，面對不公行為，噤若寒蟬只會令欺凌事件升級。被欺凌者更要懂得自我保護，明白事必有因。在網上發言前必須三思，不要隨便發放敏感或嘩眾取寵之言論，以免引起網民起哄及圍攻。當釐清責任後證實自己正面對無理指控，千萬不要對號入座，更不能示弱，不要為欺凌者的行為合理化，堅定且明確地要求對方停止，封鎖對方，並向管理人員提出反對，甚至向司法機關求助。即使要改網名甚至暫時離開網絡，亦須明白這既非懦弱屈服，只是盡保護自己最大之責任而已。

文：傅子健（精神科專科醫生）