伊人醫事：孩子醉了？

【明報專訊】良友共敘，美酒佳餚，愈夜愈熱鬧。雖然已過了孩子上牀睡覺時辰，但翌日是假期，大家都沒有回家的意思。

奇怪的事情發生了。明明喝酒的是大人，「發酒瘋」的卻是孩子。幾個男孩走路歪歪斜斜，站不穩，索性躺在地上打滾，狂野大笑。平日文靜害羞的女孩，一反常態，捉着大人衣袖，嘮嘮叨叨的說個不停。一向口若懸河的表弟，突然不愛說話，獨自坐在客廳一角傻笑，對牢空氣指指點點。

我的小女兒更是不堪，竟然脫了衣服，跳上沙發扭來扭去，唱歌跳舞，嚇得我立刻像個美式足球員般撲上去，把她拉入洗手間。

到此境况，家長們都不得不宣布派對結束；雖未盡興，但孩子們的健康始終優先。

睡眠不足如醉酒 失自制能力

身為父母皆知道，當幼兒玩累了，表現可以非常嚇人：吵鬧叫喊、橫衝直撞、亂發脾氣、興奮過度，大體上就是成年人喝醉的模樣。

為何會這樣的呢？

先說醉酒。酒精能抑制中樞神經，當腦部皮質層的活動減弱時，潛意識的思想情感便逐漸浮面，使人做出心中想做、平日卻以理性抑壓着的行徑。

同時，腦內的星形膠質細胞，會釋放出一種叫腺苷的神經傳遞物質，令人無法集中精神，失去自制能力；這種情况，跟睡眠不足時頗為相似。

當成年人睏倦時，仍會用理性控制自己，掙扎着維持清醒，不會胡亂說話和行動。然而，小孩子們才不會考慮那麽多；抑制能力一去，便盡情地表現真我，看起來便跟喝醉酒差不多了。

「睡駕」反應慢 危險度比擬酒駕

當然，「睡眠不足」和「酒精」對腦袋的實際影響不盡相同，各有非常複雜的機制，且有不少部分的是科學家未能完全理解的。但值得注意的是，睡眠不足時駕駛，其危險程度，可能足以跟醉酒駕駛比擬。

美國加州大學於2016年在Nature Medicine發表實驗結果，證明睡眠時間被剝奪，會破壞腦細胞互相交流的能力，信號傳遞時間變長，而視覺轉化為意識的速度也會變慢。

換言之，一個缺乏睡眠的司機，看到行人出現在車子前面，他的神經傳送信息速度會比正常人慢，大腦需要更長時間才能感知到眼睛看到什麽。如此一來，煞車的反應就會遲了，交通意外的風險大大提高。

所以，充足的睡眠，不僅關乎孩子的情緒和行為，對於父母們的反應思維也是無比重要。為了一家大小的平安與健康，假日派對要適可而止，別玩得不知時辰、樂而忘返！

文：許嫣（病理科專科醫生）