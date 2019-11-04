姿治通鑑：姿勢不當 小心假肚腩

平板支撐——俯臥臉朝下，雙腳微微分開，用手肘成90度支撐身體，前腳掌着地，收緊腹部及臀部肌肉，令脊骨橫成直線挺直。維持20至30秒，再分階段提升時間。（作者提供）

側身蜷腹——平臥，雙腳微屈，雙手放身前；吸氣至腹部微脹，輕輕收緊腹部並慢慢呼氣，用腹部力量把雙肩離開地面向身體外側蜷腹，停留3至5秒後慢慢返回起始姿勢。切記避免用頸力。左右輪流進行，8至10次為一組，做2至3組。（作者提供）

【明報專訊】不少人會透過控制飲食來收減身形，亦有人選擇跑步、游水或健身單車等各式各樣帶氧運動，盼望能收脂收腩。努力過後，體重逐步下降，惟肚腩總是緊緊伴隨，令人懊惱。其實，除了腹部脂肪囤積會形成肚腩，姿勢不當也會影響體態，形成假肚腩。

腹肌乏力 背肌苦撐引發下腰痛

長時間站立、穿高跟鞋與產後，都是導致假肚腩的高危因素。腹部肌肉因缺少活動，張力漸漸減弱。腹部深層的腹橫肌是一個天然腰封，與臀大肌協同用力能保持脊骨挺直；若腹部肌肉乏力，站立時只靠背部肌肉支撐，長久會令背肌超出負荷，引發下腰痛。

女士們穿高跟鞋會令身體前傾，為保持身體軸心與平衡，上半身後挺，腰部便會向前拱，腰椎弧度不斷向前加大，形成假肚腩。而產後婦女，因懷孕期間胎兒或胎水重量較重，腰椎同樣容易形成大弧度，令脊骨承受加倍負荷。大部分媽媽產後計劃收身大計，積極做帶氧運動，體重一般能夠回落，但肚腩始終原封不動，其實是骨盆前傾與腰椎弧度過大，才是假肚腩的元兇。

因此，若經大量消脂運動後肚腩仍未有改善，甚至出現腰背痠痛，都可能與假肚腩有關。矯正骨盆前傾和腰椎弧度，並針對鍛煉腹橫肌這個天然腰封，絕對有助解決假肚腩。

■拜拜肚腩運動鍛煉班

香港中華基督教青年會將於11、12月開班，教授骨骼矯正及腰腹運動，改善假肚腩與加強腰腹力量。

查詢：2783 3636

文：羅培楷（香港中華基督教青年會一級物理治療師）