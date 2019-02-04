醫學滿東華：緊急避孕 黃金120小時

【明報專訊】上一次長假期過後，程醫生一早返回診所，已經有一對坐立不安的夫婦在候診室等候。程醫生匆匆放下手提包，便請兩人進入診症室。原來李先生及李太太剛剛從日本旅行回來，李先生焦急的說：「程醫生！我們不想搞出人命啊！」

他們是一對40來歲夫婦，一對仔女已經20多歲。他們趁着聖誕假期到日本享受二人世界，萬萬想不到就在親熱的時候，避孕套竟然中途穿了。李太很擔心會再度懷孕，但他們要等假期完結才能返港看醫生，事後已相隔差不多4天了。「醫生，我上網睇到食事後丸要3日內！現在已經第4日，仲可以點算呀？」李太差不多哭出來。程醫生冷靜地跟他們說：「不用擔心，雖然已經過了72小時，但還有其他方法可以緊急避孕啊！」

現時在香港如服用緊急避孕藥，都需要得到醫生處方。較為人熟悉的是可在72小時內使用的單一荷爾蒙黃體酮。它作為緊急避孕藥，失敗率為2%至3%，愈遲服用失敗率愈高。由於李氏夫婦事後已經過了72小時，所以黃體酮並不適用。

新款黃體激素受體劑 5日內有效

他們可以選擇近年另一款新的緊急避孕藥——黃體激素受體劑，可於事後120小時內使用。根據臨牀試驗顯示，黃體激素受體劑可延遲排卵5天，緊急避孕的失敗率為1%至2%；副作用包括頭痛、惡心、下腹痛、乳房漲痛、疲倦和暈眩等，但是徵狀相對輕微，毋須特別擔心。須注意緊急避孕藥並不是墮胎藥，對懷孕女士不會達到墮胎效果，暫時亦沒有足夠的醫學數據指出對胎兒有沒有影響。而正在餵哺母乳的婦女，服食黃體激素受體劑後一星期內也不能餵哺母乳。

銅線子宮環 適合長效避孕

另外一種適合在避孕失敗5天內使用的緊急避孕方法是銅線子宮環。子宮環需要在醫生檢查後，認為合適才能戴上。除了作為緊急避孕外，婦女在戴上子宮環後，可使用它作為往後的長效避孕方法，一般可使用5至10年。它的避孕效果非常高，失敗率低於0.1%。子宮環副作用包括佩戴後可能出現腹痛或不規則陰道出血，而往後的經期流量或經痛也可能會增加，但一般在往後數月，副作用便會慢慢減少。

李先生和太太聽了程醫生的意見後，決定選擇子宮環為緊急避孕的方法，並為日後做好長效避孕的準備。半個月後李太太的經期如常，他們終於可以放下心頭大石。

文：張皓華（東華三院婦女健康普查部（婦女健康）醫生）