對壓力「無感覺」 想哭哭不出 持續麻木 小心創傷後遺

【明報專訊】「不要對暴力麻木！」「習慣不能！麻木不能！」一幕幕衝突、暴力或血腥畫面，大家慢慢司空見慣。無論是抗爭者或警方，都呼籲大眾面對暴力切勿變得麻木。

自6月12日衝擊立法會開始，反修例引發的衝突已持續5個月，大家對現况感到困擾、無力，有人變得麻木，是病態嗎？在心理學和精神病學上，麻木是逃避壓力、創傷的一種自我保護機制，但當麻木情緒持續，小心患上抑鬱症或創傷後壓力症。

壓力過大 「抽離」自我防衛

註冊臨牀心理學家趙思雅說，幾乎每日都在媒體看到一幕幕衝突、暴力或血腥畫面，部分人甚至已司空見慣，情緒漸變麻木。從心理學角度看，其中一個可能是警民衝突、社會暴力升級，與人們能夠承受的程度有差距，而且覺得這些暴力、衝突事件與他們很接近，承受不了重大壓力之下，所以很多時會有情感的抽離、逃避。

「當人面對壓力時，會自然作出『反擊、逃走或僵硬』（fight, flight or freeze）的反應，麻木的感覺很多時會形容為『逃走』或『僵硬』的反應。大部分情况下，當人想逃離壓力事件，麻木的感覺會表現為敏感遞減（desensitization），當遭遇創傷、重大壓力或災難性事件，人們承受不了，通常會有敏感遞減的情緒反應，即對事件敏感度減低，表現得沒有情感，難以經歷一般的喜怒哀驚，在心理學上是一種自我防衛機制。另一種反應是震驚（shocked），即當下感到驚慌，不懂反應，所以看來表現得麻木。」

趙思雅續指，「出現情緒麻木、沒有感覺的人，通常是親歷其境，經歷重大創傷。例如在新聞片段會見到，有些人於示威現場突然間大哭，極度驚恐、失控……但事後變得麻木，不僅是對相關事件沒有感覺，而是對其他事情都沒有太大情緒反應。」在引發成創傷後壓力症之前，大多在初期已出現急性壓力症的反應。麻木情緒是其中一種可能出現的急性壓力反應，有些患者的情緒或會起伏不定，其他徵狀包括失眠、沒有胃口、頭痛等。

情緒起伏大 伴失眠無胃口頭痛

面對重大壓力事件或感到生命受威脅，情緒麻木是正常出現的反應，但如果麻木感覺持續，而又與創傷或暴力事件有關，或會演變成創傷後壓力症，須及早求助。如果沒有得到合適的治療，有可能演變成不同的情緒病，例如焦慮症、抑鬱症等。

香港精神科醫學院副院長、瑪麗醫院精神科部門主管陳國齡表示，在精神病學上，麻木情緒（numbness）會出現在不同情况，其中一情况與抑鬱有關。她指出，部分抑鬱症患者情緒低落，對周遭事物失去感覺，出現麻木狀態，「抑鬱病人形容麻木的感覺是：沒有感覺、想哭但哭不出來，比低落的情緒更辛苦」。

或出現「解離狀態」 忘記創傷經過

除了抑鬱，陳國齡指出部分人經歷重大創傷後，會出現解離狀態（dissociative state），從感官感受及周遭環境抽離，沒有任何感覺，甚至不能憶起創傷事件的經過，「解離徵狀是一個自我保護機制，當我們的壓力或經歷的創傷很大，會出現這種情况」。

陳舉例指，有個案曾目睹子女墮樓身亡後，出現解離狀態，「家長撲上去時，子女的身體已經支離破碎，家長的精神狀態不同了……不太記得事情發展經過，只是記得小部分激烈情緒或畫面。」她指出，解離狀態並非精神疾病，但若同時有失眠、茶飯不思等情况，並持續4星期，則可能患上創傷後壓力症，需要求醫。

影響生活、心理質素差 快求助

麻木是防衛機制，持續麻木情緒與其心理背景有關；尤其大部分患有情緒病的人士，抗逆能力較低，或者某些人心理質素本身已經不太好，譬如曾親睹或遭受家暴，對於暴力行為特別敏感，較容易對於時下社會暴力出現抽離、麻木的情緒。什麼時候需要尋求心理輔導？趙思雅總結出以下3點：

- 麻木情况持續多於一個月

- 麻木情緒影響日常生活、社交、工作等

- 過去曾否經歷壓力事件，或本身心理質素不佳

文：李祖怡、鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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