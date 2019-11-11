讀者Mail Box：藿香、佩蘭焗茶 化濕除口氣

【明報專訊】問：28歲，日常有適當運動，牙齒口腔清潔也足夠，但被男朋友投訴有口氣，如何消除？

答：口氣口臭，無論對自己還是別人都是一件非常惱人的事情。有口氣的人，口中會有酸腐的不良感覺，精神壓力也會非常大，自信心喪失，情緒會變得不穩定，最怕在社交場所與別人交談，擔心口氣會破壞自身形象。

都市人工作繁忙，生活失節奏，起居時間顛倒，都可能導致口氣。而患有消化不良的人，口氣多酸味，就像食物隔夜殘留的味道；而大便不通暢者，口氣甚至會有糞臭味。另外，由於城市人工作忙碌，經常捱夜、缺乏休息，引致體內虛火誘發。同時煙酒過多，太夜吃飯未及消化便已睡覺，同樣很容易導致口氣和口臭。

消化不良口氣酸 便秘有糞臭味

其實口氣只是一個徵狀，中醫認為產生口氣問題，可以包括以下幾方面的原因：

1. 暴飲暴食後消化不良，引致「腸胃積熱」

2. 呼吸道疾病，氣管發炎、鼻炎或扁桃體炎等，引致「痰熱壅肺」

3. 工作或生活壓力大，加上精神緊張，引致「心肝火盛」

4. 以上3個原因若沒有經過適當治療，使身體漸漸虛弱，引致「陰虛火旺」

5. 好食生冷，脾胃不能運化，引致「寒凝脾胃，痰濕內蘊」

臨牀上表現出來徵狀，不僅是口氣口臭，所以必須要根據病情，找出發病原因，對症治療，口氣也隨之而癒。

嚴重須求醫 或其他疾病警號

若口氣問題只屬輕微，並不嚴重，可以飲用茶療：

■百聖芳香茶

材料：淡竹葉9克、薄荷葉6克、藿香9克、佩蘭9克

製法：將材料放在茶袋中，然後加入適量熱水，焗茶代水

服法：每日飲用，亦可用作漱口

功效：芳香化濕，清胃散熱，清新口氣

藿香和佩蘭，均屬於中藥之中芳香化濕之品，有醒脾化濕的功能，常用於濕阻脾胃的消化不良、惡心嘔吐、口中黏膩等徵狀。用以泡茶日常飲用可有效改善口氣口臭。至於薄荷藥性辛涼，氣味芳香，有清熱之功能，中醫除用於治療感冒、麻疹之外，還常用於咽喉腫痛。以其清熱之性，芳香的氣味，於口氣口臭療效甚佳。

但若口氣問題嚴重，便必須求醫，因為可能是其他疾病的警號。

答：趙仕祥（註冊中醫）