研究：開刀可延長壽命2.9年 對付早期前列腺癌 轉守為攻

【明報專訊】前列腺癌是「老人病」，只會發生在80歲以上長者身上？前列腺癌進程較慢，就算不治療，餘生也不會惡化？

醫管局公布香港最新癌症統計數據，新增個案再創新高，當中前列腺癌增17%，達2240宗，為升幅之冠。

隨着市民體檢意識提高，令很多中年人發現早期前列腺癌；加上人均壽命愈來愈長，監察治療未必是最佳方案。去年《新英倫醫學雜誌》發表研究，發現用腹腔鏡手術切除前列腺癌的患者，比只作病情監察組別，擁有額外中位數2.9年的壽命。

新增個案升幅最高癌症

「我都幾十歲啦，仲醫咩吖？同埋佢生得咁慢，咪由佢囉！」雖然社會進步，但面對這種「男人最痛」，不少前列腺癌病人仍然抱有這種消極想法，甚至覺得既然腫瘤生長緩慢，過度檢查和重視反而會引發不必要的治療和相關副作用，倒不如置之不理，聽天由命。然而，隨着醫療科技進步，及早發現前列腺癌，根治的機會率很高。

香港癌症資料統計中心的數據顯示，2017年有2240宗前列腺癌發病個案，屬香港男性常見癌症第3位，僅次於肺癌和大腸癌，且有上升趨勢。此症雖然普遍，很多人卻存有誤解，例如以為前列腺癌只會發生在老齡人士身上，而且進程較慢，即使不治療，病情在餘生也未必會惡化。

沒錯，以往市民體檢意識不高，加上針對前列腺癌的治療選擇不多，大多數病人發現患癌時已超過80歲，而且大多有擴散迹象，因此會採用保守治療，當病人感到不適時才予以紓緩性治療來減輕徵狀；但隨着市民體檢意識提高，很多早期前列腺癌症在50至60歲便發現，加上人均壽命愈來愈長，治療方案亦愈來愈多，治癒率有所提高。

去年一份標誌性研究在《新英倫醫學雜誌》發表。由瑞典、芬蘭、挪威、英國等專家組成的研究團隊，隨機選了695名前列腺患者，年齡中位數為65歲，從1989至1999年間追蹤他們的情况，並於2017年收集他們的覆診數據。結果發現，用腹腔鏡手術切除前列腺癌的患者，比只作病情監察組別的患者，擁有額外中位數2.9年的壽命，可見手術比保守治療更見成效。

早期無明顯病徵 生長慢多年未發現

陳先生便是一個中年確診前列腺癌的例子。55歲的他，於一次體檢驗血時發現癌細胞指數異常，接受磁力共振掃描及抽組織化驗後，確診患有早期前列腺癌，他坦言不解，「平日行得走得，身體沒有不適，怎麼會有癌症？」首先，我們要了解什麼是前列腺癌。

前列腺是男性生殖系統的腺體，位於膀胱頸與尿道之間，負責分泌白色液體，養分及輸送精子。年紀大、荷爾蒙影響、遺傳因子、飲食習慣、良性前列腺增生等，都有可能引致前列腺癌的出現。早期前列腺癌可以沒有任何明顯病徵，當腫瘤逐漸增大或開始轉移時，病人或會出現小便頻密、小便困難、小便或射精時感赤痛等病徵。不過，由於前列腺癌是一種生長緩慢的癌症，腫瘤可能已存在多年也不被發現，因此定期接受篩查是及早發現癌症的唯一方法。

40歲以上應定期驗血檢查

根據國際指引，40歲或以上的男士應定期接受前列腺特異抗原（Prostate Specific Antigen, PSA）驗血檢查。如發現指數偏高，醫生會建議病人抽組織化驗，以確定病情。若化驗結果為正常，PSA驗血指數卻仍然異常，醫生會考慮為病人安排磁力共振掃描檢查，找出懷疑腫瘤位置，再針對該位置抽組織化驗，以確定是否患有前列腺癌。

文：林建文（泌尿外科專科醫生）

編輯：林曉慧

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