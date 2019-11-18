上天下海氣壓變 谷穿耳膜點「補」救？

【明報專訊】潛入深海，忽然耳朵劇痛、暈眩，要立即撤退，到底是什麼原因？出海遊船河，跳水時側身「撻」入水，「噗」一聲撞穿耳膜，莫非從此失聰？傷風感冒搭飛機，落機後一兩日依然耳痛、聽力下降，應如何處理？

上天下海，氣壓驟變，耳咽管一時未能調節氣壓，谷穿耳膜，輕則一兩日內自行復元，重則須手術修補，否則破損耳膜容易受細菌感染發炎，進一步影響聽力。

◆陳：陳琳（養和醫院駐院醫生）

◆何：何頌偉（耳鼻喉科專科醫生）

■耳痛閉塞點紓緩？

問：為什麼潛水、跳水、搭飛機，易出現耳朵不適？

陳：潛水後，出現耳朵疼痛、閉塞、聽力下降等不適徵狀。這主要因氣壓不平衡導致。耳朵構造分為外耳、中耳及內耳，外耳與中耳之間有一塊耳膜阻隔，並有一條耳咽管通向外耳，以平衡外耳與中耳之間的氣壓。

潛水時受水壓影響，耳咽管容易水腫、充血，導致外耳與中耳之間的氣壓不平衡。下潛愈深，氣壓愈大，當耳咽管不暢通，未能平衡中耳壓力，便有可能導致中耳積水、發炎，嚴重會令耳膜穿孔。此外，亦有人跳水時因姿勢不當，耳朵拍向水面造成壓力，猶如被摑而迫爆耳膜。

至於不少人在搭飛機後覺得耳痛、耳朵閉塞或流水、流膿，原理跟潛水後出現的耳膜損傷一樣，乃由壓力不平衡所致。傷風感冒、鼻敏感時搭飛機，因耳咽管黏膜水腫，加重壓力不平衡，增加中耳積水、耳膜穿孔風險。上機前，可預先服用抗敏感藥、通鼻塞藥物，減少耳咽管水腫。正常情况下耳咽管會關閉，當吞嚥時便會打開，故食糖、吞口水的動作可幫助打開耳咽管，平衡氣壓。而做反壓動作，手揑鼻翼、閉口，用力呼氣，亦有助打開耳咽管。

■睇家庭醫生抑或耳鼻喉專科？

問：醫生如何診斷是耳膜破損？或只是中耳發炎？

陳：家庭醫生可透過耳窺鏡觀察耳內，初步評估病情。如病人只是普通黏膜水腫，情况輕微，便毋須接受治療，休息一兩天可自行痊癒；如發現外耳道發炎，醫生會處方抗生素滴耳藥水，用藥後可於一星期內復元；若是中耳發炎或中耳積水，則須處方口服抗生素。而出現較嚴重情况，如耳膜穿孔，則須轉介耳鼻喉科專科，有可能要手術修補耳膜。

■耳膜穿孔會否自行癒合？

問：耳膜穿孔，是否一定要做手術？

何：耳鼻喉科專科醫生會利用顯微鏡，仔細檢查病人耳膜穿孔的情况，若檢查時發現耳道有異物及血塊，會一併清理。此外，透過聽力測試，可評估病人聽力受損程度。

確診耳膜穿孔，醫生會建議病人保持耳道清潔，避免感染。例如：勿用棉花棒採耳、避免佩戴入耳式耳機、冲涼洗頭時宜以棉花球阻擋，以免污水入耳。此外，醫生會處方抗生素滴耳藥水，如情况嚴重或會處方口服抗生素，以避免發炎，影響耳膜自我復修能力。一般情况下，超過一半病人於病發1個月後，耳膜會自行癒合，但亦有部分病人傷口癒合的時間較長（如糖尿病人），醫生會採取保守療法跟進，若超過3個月耳膜仍未能癒合，就建議手術修補。

■微創修補成功率有多大？

問：修補耳膜手術如何進行？

何：醫生會利用一個顯微鏡或內窺鏡做微創手術，在病人耳道抽取筋膜，填補耳膜穿孔位置，並放置填塞物，讓耳膜自然癒合，成功率約90%。手術切口細小，大概1厘米。手術過程約1小時30分鐘，一般以全身或局部麻醉的方式進行。若用局部麻醉，其間病人的身體需要保持穩定，胡亂郁動會影響手術效果。大部分病人可即日出院，小部分因頭暈或需留院1天。術後，醫生會處方抗生素，避免傷口發炎。其後病人需要覆診，讓醫生清理耳道內的填塞物，並觀察耳膜修補後的復元情况。

■不做手術會否失聰？

問：耳膜穿孔如不修補，會有什麼風險？

何：耳膜穿孔若於3個月內沒有自行癒合，醫生一般會建議病人做修補手術，因發炎風險高。冲涼洗頭時不慎耳道入水，可引起中耳發炎，除了會出現流膿、流水等徵狀，亦可能會引致聽覺下降。當每次發炎會逐少影響聽覺，長此下去可導致深度聽障，影響日常生活及社交。若因此而須戴助聽器，也會造成不便。

假如病人為潛水愛好者，若不接受耳膜修補手術，此後便不能再參與這類活動，因潛水期間，當冰凍的海水自耳道、破裂耳膜走入內耳，可引發劇烈的頭暈，這情况在漆黑的海底發生，可引起性命危險。

文：吳穎湘

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

想現場直擊「家庭醫生睇醫生」，可登入health.mingpao.com