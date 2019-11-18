醫賢心事：不由自主追看新聞 或患情緒病

【明報專訊】這幾個月，情緒病求診病人數目持續高企，相信與近日社會動盪，導致整個社會，甚至家庭裏的氣氛緊張有關。當我們看見暴力、有人受傷等新聞，情緒自然會被帶動，掀起憤怒、無助等感覺。出現這些情緒是人之常情，證明你是一個有感覺的正常人，並沒有問題；但若發現自己不能停下來，要無止境地繼續接收這些資訊，潛意識被這些資訊所帶來的情緒控制，也就是說，不由自主，這才是問題。

這些新聞有很強烈信息和畫面，本身已經能夠牽動一些人的情緒。如果當中報道內容跟我們自身經歷有關，更容易產生共鳴。這些聯繫因為在潛意識層面，所以是不明顯。例如，小時候家庭管束得嚴厲，使自己情緒十分壓抑、沒有反抗的空間。當長大後看見社會一些不公平、有人被欺壓的事情，因過去沒有處理好的創傷，會令我們對這些事情感覺更大，使無助感和憤怒等情緒更快、更強烈地跳出來。

過去沒有處理好的情緒，會在潛意識層面影響我們的行為。例如，過去自己受傷害時感受到無助，現在看到有人被欺壓，感覺便會特別強烈。因為潛意識地希望幫助受害者，所以特別關心新聞內容，追着收看，過程之中整個人變得特別緊張。而因為這份關心，當身邊人不像自己般關心，甚至乎持相反意見的時候，便容易激起憤怒和孤獨感，甚至疏遠別人或容易和別人吵架。

這些背後的情緒如果一直持續，是步向情緒病的先兆。如果發現這些情緒強烈而且持續，影響到日常生活，建議找醫生。治療第一步是穩定當下情緒，然後慢慢加深自己對情緒的了解，從而慢慢處理舊日累積下來的情緒。

相信社會動盪還會持續一段時間，大家一定要好好照顧自己的情緒。

文：何浩賢（精神科專科醫生）