尋找出口：透過照片 梳理表達心中情

【明報專訊】為了鼓勵男性護老者探索及分享照顧歷程中的複雜情感，信義會護老者支援服務與蘇文郁攝影同學會試行「Emoto 情．現」男性護老者支援小組，將內心的情（emotion）通過義工拍攝的照片（photo）作媒介協助參加者表達，梳理、表達屬於自己的故事與情感。

年近80 見母即變「6歲小孩」

老陳總愛挑選溫情洋溢的照片，而回顧相片的過程，讓他理解箇中因由：「我真的很渴望、很想很想得到母愛。我雖然已將近80歲，但在她（母親）面前，我就好像一個6歲小孩，既需要她又害怕她。」老陳對媽媽有恨有愛、既敬且畏，而照片有助他去理解及訴說矛盾之情。

至於權哥，多次選取一張公園閒坐的夫婦背影照，他說很想念太太患病前甜蜜的日子。然而，甜蜜背後，有着更多故事。原來權哥年輕時曾有一段婚外情，後來雖然浪子回頭，但他一直於心有愧。望着一張陌生夫婦的背影照，權哥坦然承認他的堅持除了因為愛和責任，也有一份源於渴望補償的內疚感。能夠盡訴心中情，權哥感到鬆一口氣。

一眾男性護老者在支援小組中彼此承托，卸下裝甲，做回一個有血有肉有情的普通人，自由分享內心感受。我們相信人總要為情緒找出口，而各組員都在照片輔助下敞開心扉，將護老歷程中種種複雜而難以言喻的情表達出來，同時發現原來愛恨可以同在、悲喜可以並存，並學會接納百般滋味的護老之情，互相扶持繼續照顧之路。