知多啲：成人切腦難復元 移除頂葉致癱瘓

【明報專訊】大腦分為四大區塊，包括枕葉、顳葉、頂葉及額葉。腦神經外科專科醫生方道生表示，每個部分都十分重要，如顳葉負責記憶及圖像，額葉負責性情及感情，一旦切除該部分腦組織，病人術後難以恢復相關能力。

其中影響最大的區域，方指出是頂葉，負責控制手腳及口部肌肉；一旦切除，病人四肢活動能力受影響，變成癱瘓，「病人的四肢不能再活動，口部也動不了，不能進食。對我們來說，這個區域最重要」。

不過，因頭部受創而致癱瘓的病人，不一定是切除頂葉區域引致。腦部運動區神經線透過腦幹，接駁至手及腳，管理肢體活動；如果病人頭部受重創，腦組織出現血塊擠壓顳葉及腦幹，會同時擠壓運動區神經線，致病人失去肢體能力。

儘管切除腦組織的手術影響深遠，方道生指出，此類手術十分普遍，按其臨牀觀察，以嚴重創傷個案計，粗略估計有約一半至三分之二個案都需切除腦組織。

幼嬰左腦全切 四肢仍能恢復活動

切腦手術為保命，成年人移除腦組織後，部分能力難以復元，如切除負責性情的左右腦額葉組織後，性格會有所改變。但方道生指出，1至2歲以下的幼童接受切腦手術後，復元機會較大。他曾診治一個幾個月大幼嬰，因遭受虐待致腦部半邊充滿血塊，嚴重破壞功能，「半邊腦散晒」，需切除左腦。由於負責控制右邊身體的左腦遭切除，幼嬰的右邊肢體活動能力原應受影響，但在術後5至6個月，幼嬰四肢活動能力恢復，只是右手手指活動能力較弱。他解釋，1至2歲以下幼童腦部細胞不斷生長，腦部可塑性較高，因此即使切除左腦，右腦隨之生長連接右邊肢體的神經線，使其肢體能力得以復元。