服止咳水噴哮喘藥都無效 咳不停 原來鼻敏感作怪

鼻敏感致咳——咳嗽，不一定是氣管、肺部疾病，鼻敏感引起鼻水倒流，也會導致咳不停。（liza5450@iStockphoto，模特兒與文中提及疾病無關）

【明報專訊】咳~咳~咳~

空氣變差，咳嗽不斷，試盡止咳水、止咳藥，甚至吸氣管舒張劑都無效。因為禍首未必是氣管，而是鼻敏感引起鼻水倒流，刺激氣管導致咳嗽。

鼻敏感一發作，眼水鼻水突然湧出，非常難受。要控制病情，最重要是找出致敏原並盡量遠離。

◆吳：吳素珊（呼吸系統科專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■無流鼻水也是鼻敏感？

問：咳不停，但沒流鼻水，醫生診斷為鼻敏感，何解？

吳：鼻敏感十分普遍，當中有些病人不認為自己患有鼻敏感，因為他們並沒有流鼻水、打噴嚏等常見病徵。事實上，鼻敏感的流鼻水徵狀有可能不太明顯，但輕微鼻水倒流會導致咳嗽，令病人誤以為咳嗽是唯一病徵。所以醫生必須詳細詢問病史，獲取更多資訊才能診斷。否則就算病人服用紓緩氣管的藥物，對減少咳嗽亦不會有大幫助。

鄭：不少病人常以為咳嗽是氣管過敏所致，亦有人擔心是肺部出現問題。其實鼻敏感徵狀與很多疾病相似，最好交由醫生診斷。

■照X光吹氣，看清氣管阻塞？

問：咳不停，如何診斷是哮喘還是鼻敏感？

吳：鼻敏感與哮喘個案都很常見，臨牀上遇見不少長期咳嗽患者，都是由鼻敏感導致。醫生為了排除哮喘的可能，會做不同檢查，例如肺部聽診、照X光，或作吹氣測試，看看氣管有否阻塞。因為哮喘患者氣管收縮，如不及時治療會有生命危險。另一方面，現時治療哮喘的目標與過往不同，不再待患者氣喘才吸藥，而是要完全控制病情，不會影響日常活動。

■鼻敏感點解時好時壞？

問：鼻敏感，病情為何時好時壞？

吳：鼻敏感一般分兩類，一種跟季節有關，例如氣溫、濕度變化，或春夏季時花粉較多，刺激鼻子的過敏反應。另一種則屬於連續性，致敏原主要來自生活環境，例如塵蟎、塵埃、化妝品、油漆、樟腦，或寵物皮屑與毛髮等。

鄭：我從小就有嚴重鼻敏感，每次發作，眼水鼻水突然湧出，我稱之為恐怖襲擊。在某些場合例如升降機或擁擠公共交通工具車廂內，只要附近有女士搽了香水，也會引發鼻敏感。後來又發現進食某些東西、情緒不佳也會引發鼻敏感。若要控制病情，最重要是找出致敏原並盡量遠離。

■非過敏性鼻炎成因不明？

問：做了過敏測試，但找不到致敏原，是否就可排除鼻敏感？

鄭：除了過敏性鼻炎，還有非過敏性鼻炎，例如因血管突然擴張導致鼻黏膜腫脹，引發流鼻水和打噴嚏，病因尚不清楚。治療藥方面和過敏性鼻炎沒有太大分別，例如使用血管收縮劑可以很快解決徵狀；不過，長期鼻敏感患者不建議經常使用，因有可能導致製造更多分泌物。

■有無特效藥「斷尾」？

問：鼻敏感是否無法「斷尾」？有沒有特效藥？

鄭：不少患者得知患上鼻敏感，第一時間會問可否斷尾？當知道無法斷尾後，便會覺得醫生建議的預防及紓緩方法浪費時間。我會托一托眼鏡告訴對方，其實近視戴眼鏡也是治標不治本，那是否不應戴眼鏡？事實上，患者應該認清鼻敏感的本質是由多種因素引起，不容易完全避開致敏原，所以必須多管齊下，做好預防和護理，不能單靠一隻萬能藥物。

吳：一般來說，如避免接觸致敏原後，病情也不理想，醫生會因應情况，建議服食藥物、使用噴鼻劑或洗鼻去紓緩病情。以往的口服抗敏感藥有明顯睡意，但現時新式藥物已無此副作用，不過，有患者久服同一劑量藥物，藥效會慢慢降低，有可能要轉藥或調校劑量。若徵狀控制得不好，患者長期不適，例如經常打噴嚏、流鼻水，分泌物過多會影響儀容，甚至引發鼻竇炎、瘜肉、繼發性細菌感染等，因此即使無法根治，也要好好控制病情。

■遠離致敏原可防發作？

問：如何防止鼻敏感發作？

吳：最重要是控制致敏原，大部分誘因都是塵蟎，所以必須注意家居清潔，例如定期以熱水清洗牀單被鋪，清潔冷氣機隔塵網，要頻密清理寵物的皮屑及毛髮。如能找出致敏原，對控制病情有很大幫助。

鄭：健康飲食習慣及適量運動，對預防發作有很大幫助。如意外接觸到致敏原如刺激性氣味，應該即時戴上口罩，可有效阻止空氣中的粒子繼續進入鼻腔，起紓緩作用。

文：Wongyim

編輯：梁小玲

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