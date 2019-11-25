乾性肌潤出禍 塞毛孔爆粉刺

【明報專訊】秋冬時分，臉上油脂減少，不少人視之為收細毛孔的黃金機會，希望趁機去掉黑頭粉刺。有人以綠豆粉敷面，有人使用撕拉式面貼，務求變得皮光肉滑。

西醫提醒，粉刺成因多與錯用護膚品有關；而中醫認為，肺胃蘊熱、月事失調，都可引致黑頭粉刺。

■中醫說：「黑頭粉刺為體內濕重於熱，白頭粉刺則為熱重於濕。」

◆潘：潘咨遐（註冊中醫）

■「熱底」體質 易生粉刺

問：中醫怎樣看黑頭粉刺的成因？

潘：粉刺多生於面部、胸部、背部等，可擠出白色碎米樣粉汁，是毛囊、皮脂腺的慢性炎症。粉刺成因眾多，其中一個原因與「熱底」體質有關，如體內肺胃蘊熱，內熱熾盛，熱毒發於皮膚，較易生粉刺。另一方面，過度進食辛辣及油膩食物，會令體內生濕熱，一旦濕熱結於腸內不能排出，會發於皮膚，形成粉刺。除了以上原因，部分女性月事紊亂，內分泌失調，致月事前後的臉部粉刺增多。

■粉刺位置反映身體狀况

問：粉刺長於身體不同位置，是否反映不同疾病？

潘：粉刺位置確能反映患者的體質及身體狀况：

◆額頭：心火偏盛

患者一般較易發怒，心情易緊張，睡眠不足，嚴重者更會覺舌痛，其中尤以舌尖為甚。

◆鼻子：脾胃積滯

鼻屬「脾」，鼻子色紅，多為脾胃消化不良，積滯化熱，患者可見胃脘脹悶，口臭。

◆右頰：肺火偏盛

右面頰多粉刺，多為肺火上升，或會兼見喉嚨乾燥、痰多咳嗽。

◆左頰：肝鬱化火

左頰屬「肝」，左面頰多粉刺，多為肝鬱化火，表示壓力較大。

◆唇邊、下巴：冲任不調

下巴屬「腎」，粉刺集中在下巴或環繞嘴唇的周圍，大多為「冲任不調」，代表女性月經不調和，導致月經周期改變，與內分泌問題有關。

■乾性肌膚不宜用綠豆粉

問：網上流傳將綠豆粉加水敷面，能去黑頭粉刺，是否有用？

潘：綠豆粉具有清熱解毒、去角質功效，確能減少粉刺滋生。皮膚角質層厚、膚色黯淡的人使用後，效果會較明顯。但綠豆粉並非人人合用，如臉上已有暗瘡破皮流血，便不宜再使用綠豆粉，以免細菌感染。此外，綠豆消炎清熱功效強，乾性皮膚不適用，使用後，粉刺沒有了，但皮膚會乾得十分繃緊。如使用綠豆粉面膜，建議選擇較纖細的綠豆粉末，洗臉時勿太用力搓，以免弄傷皮膚。

■中醫：美顏食療

■玫瑰花水、雪梨湯 減黑頭粉刺

肺胃蘊熱者可透過食療，調理身體，減少黑頭粉刺。潘咨遐推介以下兩款食療：

◆雪梨豬𦟌薏仁湯

材料：雪梨2個、雪耳（用水浸軟）2顆約12克、豬𦟌160克、乾無花果3粒、陳皮（用水浸軟）1小片、水1.5公升、鹽酌量

煮法：豬𦟌洗淨汆燙後，將所有材料放至鍋內，大火煮滾轉小火續煮1至1.5小時，下鹽調味即可

功效：潤燥生津，清熱化痰祛濕

備註：糖尿病患者、孕婦慎服

◆玫瑰花水

材料：乾玫瑰花5至6朵、水250毫升

煮法：用熱水冲泡5分鐘即可飲用

功效：疏肝降鬱，有助冲任不調的女性順暢來經，減少粉刺

備註：可連續飲用至粉刺改善；胃酸過多者不宜

■西醫說：「塗過厚護膚品，或者塗的護膚品含有刺激黑頭粉刺的成分，都可以引起黑頭粉刺。」

◆林：林嘉雯（皮膚及性病科專科醫生）

■經期前易長粉刺

問：黑頭粉刺是否油性肌膚獨有？

林：當毛孔閉塞，皮脂腺繼續分泌油脂，積聚在毛孔，形成黑頭粉刺。有些人受遺傳影響，皮脂分泌較多，屬於油性肌膚，皮膚表面角質層較厚，令油脂更易塞在毛孔，形成粉刺。然而，黑頭粉刺並非油性肌膚獨有，混合性肌膚及乾性肌膚也可以有同樣煩惱，例如一些乾性肌膚人士塗抹油分高的護膚品，如椰子油，致毛孔閉塞。另外，女性月經來潮時，受荷爾蒙影響，經期前皮膚較易出油，容易長粉刺。

■粉刺分黑白

問：粉刺有「黑頭」及「白頭」之分，有何分別？

林：白頭粉刺的對外開口較細小，看起來偏白及圓身，相反黑頭粉刺的對外開口較大，角質代謝物經氧化後變為黑色。基本上，白頭粉刺為封閉型粉刺，因角質過厚，異常角化，蓋住毛孔開口。雄性荷爾蒙、油性肌膚、年紀增長，以及壓力都可以影響皮膚的新陳代謝，致角質過厚。

■黑頭貼招「炎」 針清小心留疤

問：坊間出售撕拉式及啫喱狀的去黑頭貼，或以針挑走黑頭，哪種較有效？

林：黑頭粉刺的毛孔開口較大，使用去黑頭貼能吸出部分黑頭粉刺；但針對閉封型粉刺，撕拉貼不但吸不走它們，更可能傷及蓋於毛孔開口上的角質，造成毛孔發炎感染，令粉刺變為暗瘡。不論去黑頭貼是撕拉式或是啫喱狀，皆有使用風險，例如引起皮膚敏感。

有人會用手擠出或接受針清粉刺，但以上方法均有風險。曾有一名20多歲女病人，因額頭及鼻子長粉刺，經常到美容院接受針清，並每周用手擠出粉刺清理，結果令鼻子出現不少細小疤痕。經診症後，方發現粉刺元兇為過量護膚品，她因有感皮膚乾燥，每日早晚使用5隻保濕產品，反令毛孔閉塞，堆積粉刺。

■西醫：慎選產品

■護膚品盡量簡單 洗面過多水油失衡

不少人錯用護膚品，致粉刺頻頻出現，林嘉雯建議，愛美一族清除黑頭粉刺前，先了解自己膚質。以油性及混合性肌膚為例，選用控油或去角質產品，控制臉上油脂，減少毛孔閉塞，「護膚品要盡量簡單，選擇標榜不引起粉刺配方的護膚品」。她提醒，混合性肌膚人士塗抹保濕產品時，留意只塗在乾燥皮膚上便可，以免油上加油。

至於角質太厚人士，建議可選用含水楊酸、維他命A酸、果酸的護膚產品，不但有助去角質，亦可去除黑頭粉刺。但她提醒，以上產品非人人合用，敏感肌膚不能使用，以免刺激皮膚。而水楊酸、維他命A酸都不適合孕婦使用。另外，別以為洗面次數愈多，愈能清除污垢，其實每日以溫水洗面兩次已足夠，讓皮膚達到水油平衡。

文：鄧安琪

編輯：梁小玲

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