毒氣禍害：高濃度山埃攞命 二噁英可致癌

【明報專訊】催淚煙成分引來公眾關注，有市民擔心當中含有山埃、二噁英等有毒氣體。食物及衛生局長陳肇始就引述警方表示，不會公開催淚彈成分，以免影響行動部署。有網媒曾在理工大學近科學館一帶，即發射催淚彈現場，量度山埃濃度，度數分別為最高28.6ppm、29.7ppm及超過30ppm。而根據美國有毒物質和疾病登記處（Agency for Toxic Substances and Disease Registry）指引，允許皮膚平均15分鐘暴露於山埃濃度上限為10 ppm。

臨牀毒理科專科醫生馮顯達指出，輕微山埃中毒的徵狀可能包括頭痛、頭暈、嘔吐，嚴重會昏迷、抽搐、血壓下降、心律不整。要視乎吸入劑量，如果馬上離開現場，短時間接觸山埃的話，一般不會出現山埃中毒。他續稱，吸入高濃度山埃可影響細胞能量製造的過程，阻礙細胞有氧呼吸。根據美國工業衛生師協會（American Conference of Governmental Industrial Hygienists）的參考數據，山埃於空氣濃度18至36ppm，吸入數小時會出現輕微徵狀；110至135ppm吸入30至60分鐘有可能嚴重中毒或致命。除了山埃之外，坊間對於二噁英也有不少疑問。早前，有記者稱患上氯痤瘡。到底氯痤瘡成因為何？與二噁英有什麼關係？

世界衛生組織資料顯示，二噁英是一類劇毒物質，可引致生殖和發育問題，亦會損害免疫系統、干擾激素，甚或致癌。馮顯達指出，二噁英在體內可經由血液、淋巴液散佈去器官組織，包括皮膚、肝臟等。無論是透過空氣、進食和皮膚接觸二噁英，均有可能對健康造成影響，譬如引起皮膚問題、影響肝功能、新陳代謝、甲狀腺荷爾蒙、情緒等，亦會對感覺神經線造成影響，患者會感到麻痺，沒什麼知覺。他表示，皮膚接觸濃度100ppm的二噁英可致中毒。

攝取過量二噁英，常見表徵為氯痤瘡，氯痤瘡多發於面部、頸部，也會出現在四肢和身體。氯痤瘡大多是由二噁英引起，其他如帶氯有機化合物也有可能致病。他形容：「氯痤瘡外表有點像暗瘡，但比較密集，嚴重會有綠色膿頭。」而外露於陽光的皮膚色素轉深，或手掌、腳掌有粒狀皮膚增厚，都是積存高濃度二噁英的表徵，不過較為少見。

二噁英致氯痤瘡 「不要預期斷尾」

馮顯達提及有關氯痤瘡的治療，長期在皮膚患處塗搽維他命A類的藥物，可減少氯痤瘡引起的發炎和角質增厚，如有細菌感染，則需要用抗生素藥膏。他強調：「不要預期可以斷尾！目前，只能針對二噁英引起的併發症作治療，並不能完全清除體內的二噁英。」

一旦皮膚接觸到二噁英，應如何清洗？有沒有方法可清除體內的二噁英？馮顯達表示，二噁英溶於脂肪，難溶於水，用清水清潔未必有顯著成效，建議用洗潔精、番梘這類清潔劑，才可溶解脂肪內的物質。近日，網上流傳進食某類食物可減低二噁英對身體的影響，譬如含豐富硒質食物、薑黃素、維他命A等。馮顯達說，未有醫學實證支持上述說法，在西醫角度不用特別攝取這些食物。

他最後提醒，二噁英被身體吸收後難以清除，雖然部分會經糞便排出體外，但不應因而胡亂吃瀉藥，應保持正常大便習慣，防止便秘。市民如有懷疑，應諮詢醫生意見。