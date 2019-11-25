骨骼「偵」奇：球員鎖骨骨折 術後11星期可回戰場

【明報專訊】國家美式足球聯盟（NFL）美洲虎的四分衛福爾斯（Nick Foles）剛在9月完成了鎖骨手術。其實早在2014年，福爾斯已經歷過鎖骨骨折，不過今次更嚴重，需要手術復位和固定。正當大家擔心福爾斯何時可以作賽時，美洲虎已經宣布福爾斯的鎖骨手術成功，預計只需要11星期便可以重回賽場。

受傷位變形腫痛 肩膊不能提起

鎖骨骨折是十分常見的肩膀創傷，約佔所有成年人骨折5%。大部分是因為運動而受傷，例如單車、美式足球、足球等都是高危運動。單車運動導致鎖骨骨折機率高達13.5%，所以有人戲稱如果未經歷過鎖骨骨折，便不算是真正的單車手。

鎖骨稱為Collarbone或Clavicle，是肩膊與軀幹連接的橋樑，作用是將上肢像撐杆一樣撐離軀幹以增加肩膊的運動幅度。鎖骨形狀配合其功能，細長而呈S形，就像曲柄狀的傳動軸一樣。為了配合肩膊的大幅度運動，鎖骨會相應地提升和轉動。

大部分鎖骨骨折是病人倒地時肩膊着地造成，鎖骨沒能承托身體重量，遠超負荷而出現骨折。而因為鎖骨特別形狀，接近80%骨折也是在鎖骨中央部分，也是鎖骨最脆弱部分。小部分骨折是在鎖骨外側。因為大部分鎖骨和肌肉互相連接，當骨折發生後，強大的肌肉會將骨折兩端拉開，令到骨折移位。

鎖骨骨折後，受傷肩膊會出現瘀傷，而骨折位置會突起變形、腫脹和疼痛。傷者不能提高受傷的肩膊。因為受傷相對嚴重，大部分人會馬上求診，醫生臨牀檢查時已經可以確定傷者有否鎖骨骨折，再配合X光檢查以評估骨折嚴重程度，決定適當治療方案。

輕微移位毋須手術 以手掛保護

沒有移位或輕微移位的鎖骨骨折，可以用非手術方法治理，包括處方消炎止痛藥紓緩疼痛和不適，而受傷肩膊則可利用手掛或八字鎖骨帶來保護以避免再次移位，當骨折癒合穩定時便可以開始物理治療活動肩關節。癒合了的鎖骨外觀上會有輕微變形突起，但對於肩關節功能沒有太大影響，鎖骨骨折約在3至4個月便可以痊癒。

然而對於較嚴重的骨折，保守治療效果並不理想。例如嚴重鎖骨骨折，骨折尖角可以刺穿皮膚和軟組織，形成開放性骨折；而嚴重移位和粉碎性鎖骨骨折容易出現併發症，如骨折位置持續疼痛，癒合不良和不癒合等。研究顯示手術治療可以減少併發症，患者也可以更快重拾肩膊功能。所以，職業運動員即使鎖骨骨折移位輕微，也傾向手術以盡快重回賽場。鎖骨骨折手術一般在受傷後盡快進行，主要是開放手術來復位和固定。而固定骨折需要利用金屬螺絲和鋼板。

大部分病人在手術後可以馬上做復康運動，4星期便可以開始簡單運動；但競賽運動需要較長時間，有針對NFL的研究顯示，美式足球員平均在鎖骨手術後211天（約7個月）重回賽場。福爾斯只用11星期可以比賽算是非常快了。其中一項有趣發現是，如果受傷者是跑衛或四分衛，術後比賽表現一般比較差。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）