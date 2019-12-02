醫路同行：家庭醫生一眼關七 照顧身心

【明報專訊】對醫生來說，診症不止着眼於病徵，病因亦很重要，因為有時疏忽病因可以導致嚴重後果。家庭醫生正正擔當這把關的角色，幫病人辨別徵狀輕重緩急，避免低估、延誤病情；並為病人提供全面、協調、持續、家庭及預防性護理，照顧患者和家人的生理、心理及社交健康。

醫學是客觀、系統化的。醫生會視乎病徵特性，根據醫學實證，找出病因。事實上，家庭醫生需要有很高的診症技巧及醫學知識去判別病情，例如能明辨徵狀屬緊急病症（如氣胸），應立即轉介急症室；又或者能因應個別徵狀，為病人轉介合適專科醫生。家庭醫生正擔當這個協調角色。

掌握廣闊知識範疇

有些徵狀受生理、心理因素互為影響而形成，家庭醫生會為病人全面評估，提出合適治療方案。就如上期提及阿明的例子，當留意到他出現焦慮徵狀，家庭醫生先嘗試了解其家庭背景，再為他作出合適的治療方案及轉介。

家庭醫生除了有廣闊知識範疇，對每一個專科、不同年齡層的病症都有充分的認知，懂得為病人通過適當而不過度的檢查作診斷外，亦要懂得聆聽，在知道病人的看法、憂慮及期望後，與病人達成共識，才安排恰當的跟進。在阿明的個案中，當知道他失眠、有焦慮徵狀後，除了處方藥物外，亦嘗試與他傾談、了解他壓力的由來，並為他安排合適的體檢計劃，找出真正病因。

度身訂做身體檢查

要真正幫助病人，家庭醫生不會只叫病人做一般的身體檢查計劃，而是綜合個人背景、家族病史、習慣、年齡、病歷等，度身訂做合適的身體檢查，並由醫生講解驗身報告。

很多香港人並沒有家庭醫生的概念，但其實「一人一家庭醫生」非常重要，因為家庭醫生會熟知病人家庭背景、家族病史、與家人關係等，這延續性對給予病人全面照顧非常重要。若病人同時有不同非緊急的徵狀，家庭醫生會因應病人年齡、需要，分階段處理問題，並於恰當時候安排做合適檢查和轉介。事實上，病人即使身體無特別問題，亦應該每年見一次家庭醫生，評估健康。緊記，預防勝於治療！

文：趙志輝（中大醫務中心家庭醫學診所家庭醫學專科醫生）