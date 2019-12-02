手腕骨折可大可小 斷橈骨6周癒合 舟骨難搞

【明報專訊】律政司長鄭若驊手腕脫骱及骨折，稱至少3個月至1年都未能完全正常地活動，未來或需要做手術，解決「正中神經」問題。

跌倒時用手撐地，是常見手腕骨折的原因。橈骨骨折約需6星期癒合，而缺乏血液供應的舟骨骨折，則需要8至14星期。癒合後接受6至12星期復康運動，手腕就能恢復至接近原來水平。如骨折影響正中神經，一般會在骨折內固定手術中同時處理。

鄭若驊上月在倫敦遭示威者包圍，跌倒導致左手受傷，稱手腕脫骱及骨折，已鑲入螺絲及鈦板，並引述醫生指其手腕至少3個月至1年不能正常活動。

跌倒引致手腕骨折，很多人第一時間聯想到因年齡增長，骨質流失導致骨質疏鬆，骨骼變得脆弱。香港大學矯形及創傷外科學系副教授葉永玉指出，不論年紀大小，橈骨遠端骨折都是常見的手腕骨折。「受傷嚴重程度視乎當事人走路的速度，如果有一定的速度或者體重完全聚在手腕，都有可能跌得幾傷。」葉永玉根據新聞報道描述，估計鄭若驊是橈骨遠端骨折；不過，由於她當時被很多人包圍，所以很難說是否在一定速度下跌倒，無法判斷傷勢程度。

然而，中老年人即使稍為跌一跌，低能量創傷都可能造成骨折。一般人跌倒時，自然反應往往會用手撐地，這個動作使力量由手掌傳至手腕，掌骨、指骨、手腕骨都有可能因而骨折，但較為常見的是橈骨遠端骨折或舟骨骨折。

橈骨骨折 手腕腫痛難活動

人的前臂有兩條骨，分別是尺骨和橈骨。當跌倒以手掌着地時，力量集中在橈骨，大約有八成的力量會傳遞到橈骨關節面，因此容易造成橈骨遠端骨折。

橈骨遠端骨折的徵狀為手腕疼痛、僵硬、關節難以活動，亦可能因微細血管撕裂令患處瘀腫。此外，當水腫愈來愈嚴重，整個手部包括手指的活動都會受到影響。手腕關節可作前屈、後伸、尺偏、橈偏動作，如果有骨折或軟組織受損，或會導致關節脫位（脫骱）。

跌倒以手撐地亦可能造成舟骨骨折，臨牀上多見於年輕人。手腕裏有8塊腕骨，舟骨是其中之一，體積細小。舟骨骨折較橈骨遠端骨折的問題更嚴重，影響更深遠。舟骨的血液由遠端傳至近端（供血較迂迴和緩慢），骨折會令近端缺乏血液供應，可引起缺血性壞死，容易令手腕力量傳導不正常，導致手腕骨關節退化。

舟骨骨折難發現 可致缺血性壞死

葉永玉提醒，由於舟骨在關節入面，較少血液流經，因此骨折後未必有血腫的情况。傷者可能只感到少許疼痛，與一般扭傷分別不大，病徵不太明顯，故容易忽略而沒有及時治療，直至出現併發症才發現。「有些傷者病徵比較輕微，以為只是手腕扭傷，沒有求醫。但幾年後關節開始退化，感到疼痛去看醫生，才發現骨折未有癒合，甚或有缺血性壞死。」這時做手術已經難以將原來的骨折癒合，可能要做挽救性的手術，譬如將部分的腕骨融合才可解決疼痛的問題。

骨折一般都可用X光診斷，並評估嚴重程度。不過，有些情況未必清楚觀察到骨折情况，譬如輕微移位、舟骨骨折，需要用電腦掃描或磁力共振檢查。葉永玉補充，X光亦無法看到軟組織包括韌帶的情况，要經磁力共振檢查韌帶有否損傷撕裂。

在治療方面，醫生會根據骨折情况而決定採取保守治療或做手術。如果骨折沒有脫位，可考慮採用保守治療，譬如以石膏或支架固定，待骨折慢慢癒合。橈骨骨折後大概6星期便可癒合，舟骨則由於血液循環較橈骨差，通常以石膏固定8至14個星期。

鑲鋼片螺絲固定 手術後關節可活動

如骨折不能復位，患者須接受手術來復位和固定。以橈骨遠端骨折手術為例，現時一般會在橈骨內鑲入鈦金屬的鋼片和螺絲，以固定骨折之處。骨折用鋼板內固定後可支持關節活動，所以病人術後可以活動關節，但不可發力；骨折癒合時間與保守治療相若。所有骨癒合都要經歷骨重塑（Bone Remodeling），逐漸强化至正常，需要約1年。

很多病人問，當骨折完全癒合後，鑲入的螺絲和鋼片要不要再做手術移除呢？葉永玉表示，植入物位置較深，藏於骨內，亦不會影響身體其他組織；所以，如病人沒有感到不適，便毋須取出固定物。近年，有本港大學研發出以鎂金屬作骨內固定物，可被人體吸收，手術後毋須取出。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：王翠麗

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