手術選擇：瘤細可用微創 少痛楚不留疤

【明報專訊】子宮肌瘤大小並無特別指向，一般年輕時發現的較小。做手術與否需視乎肌瘤位置，若長在子宮內腔，即使體積小也容易影響月經；若肌瘤長至逾4厘米，就要考慮切除。

肌瘤大小、位置及徵狀，還有變癌風險和生育意向，都是手術與否的考慮因素。若屬於內腔肌瘤，會引致經量較多，亦增加小產風險。若子宮內壁長出子宮內膜瘜肉（即細小良性腫瘤），同樣會引起經血增加及不正常月經出血。一般手術可用宮腔內窺鏡，把鏡頭伸到子宮內，當見到子宮肌瘤或瘜肉便直接用手術電刀等儀器切除或削平，不會有傷口。這技術逐漸成熟，在國際上廣泛採用，不單可以減少痛楚，比起傳統手術，對外觀影響較小。最近醫學界亦嘗試利用HIFU（高效聚焦超聲波）達至治療效果，提供多一種選擇。

若長在子宮肌肉內或子宮黏膜外的肌瘤，則視乎不同位置和患者情况，可選擇開刀或微創。若患者已接近更年期又無生育計劃，可考慮切除肌瘤或把整個子宮切除；另外也要視乎肌瘤大小，較大的肌瘤要在子宮開刀，切出肌瘤後再把傷口縫合；子宮肌瘤直徑不大於12厘米則可選擇微創手術，將肌瘤削平。若不計劃生育，亦可用方法短暫阻塞子宮血管，有效令肌瘤縮細八成。

近年微創手術愈見精湛，但只適用於子宮肌肉內及子宮壁外的肌瘤。手術最初為多孔微創手術，肚臍有1厘米傷口，再加附近有3至4個約0.5厘米的傷口；至後來發展單孔微創，只需在肚臍開2至3厘米傷口，視乎醫生的技術和肌瘤的大小，縫合起來近乎見不到傷口。