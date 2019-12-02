醫徹中西：癌症「雞尾酒治療」中西醫共通

【明報專訊】傳統西醫治療癌症，一般使用對細胞有殺傷力的化療藥物；過往10多年也選用針對癌症細胞的標靶治療。癌症治療有一個用藥次序，腫瘤科醫生定出所謂「第一線藥物」、「第二線藥物」等，先用科學證據最充足的治療，若然失效，就退到第二線治療。一般來說，第一線治療比第二線更有效。這就是我們醫生常說的「順序治療」（sequential treatment）。

舉例說，用標靶藥治療EGFR基因突變的肺癌，會先使用第一線藥物吉非替尼（gefitinib）、厄洛替尼（erlotinib）或阿法替尼（afatinib）。病人通常在用藥一年後腫瘤產生抗藥性而失效。此時醫生會轉用奧希替尼（osimertinib）等第三代標靶藥。雖然近來也提出可以第一線就使用奧希替尼，但整體來說，是用完一線藥物再轉用另一線藥物。

混合療法效果 「一加一大於二」

近來研究發現，混合性的「雞尾酒療法」，療效比「順序治療」大為提高。科學家發現，多管齊下用藥會產生「協同效應」（synergistic effect），即是產生所謂一加一大於二的效果。

再以肺癌為例，若患者不適合使用標靶藥，目前的標準治療是兩種化療藥，加上抗血管增生的貝伐珠單抗（bevacizumab），再加上免疫療法如派姆單抗（pembrolizumab）、阿特珠單抗（atezolizumab）等。就好像打仗的時候，多重戰線截擊癌細胞，研究證明療效非常好。肺癌只是其中一個例子，現在不少研究發現不同的混合治療，用於腎癌、乳腺癌等，比傳統單用一種治療的療效更高。

這種混合療法的思維，正正和中醫藥的「君臣佐使」用藥理念一致。中藥方裏，少則可能有三四種中藥，多則二三十味或以上，這些複方草藥較西醫藥更複雜。所謂「君臣佐使」，即一條藥方中有4個等級的藥物。君是藥方當中的主藥，臣是次一級用來幫助君藥發揮作用，佐使就再次一級，有時用來中和君臣藥的副作用。所以一條適合病人使用的好藥方，會兼顧癌症腫瘤和病人體質，比西方抗癌藥更為複雜、更多層次，有更多重考慮。這也解釋，為何利用西方追求活成成分（active compounds）的研究方法，很難研究中醫藥的療效，因為兩者的哲學和方法學大為不同。

再以肺癌做例子，一個肺癌病人選擇中藥治療，可能用到白花蛇舌草、半支蓮、絞股藍等針對肺癌腫瘤本身的抗癌中藥。另外，因為病人咳血，會用到仙鶴草、血餘炭止血，是紓緩徵狀的中藥。亦需要針對病人體質，假若病人氣陰兩虛，亦會加上花旗參、北芪等，幫助病人改善體質，增強免疫力。最後，要調和其他藥物，避免不同的中藥「打架」，就必須加入甘草、陳皮、砂仁去調和及減輕副作用。而每一次覆診，病人身體情况會有所改變，有時候抗癌會重一點，有時候可能補益身體強一點，所以藥方會有所變化，分量亦會有所調整。這正反映利用中藥治療，醫生需要考慮的複雜性（complexity）。

若要結合中西醫治療，情况就更複雜。癌症是一個非常複雜的疾病，以往治癌的思維，是希望找出癌症某一個標靶點做藥，很多時都不能根治癌症；反而現在思維慢慢走向中醫利用混合治療，療效相信會更上一層樓。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、註冊中醫）