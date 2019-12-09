知多啲：抗拒嗎啡 錯失止痛良機

【明報專訊】嗎啡是治療癌痛的靈藥？還是令人上癮的毒藥？疼痛醫學專科醫生唐家輝以多年治療痛症的經驗，為嗎啡「平反」，破解坊間對嗎啡止痛的各種誤解。

誤解1：嗎啡容易上癮

唐：除非病人有酗酒或濫藥習慣，否則很少有上癮問題。反觀如果醫生提供嗎啡劑量不夠，達不到止痛效果，令病人不斷追藥，反而產生「假上癮」現象。

誤解2：嗎啡副作用令病人更痛苦

唐：嗎啡的副作用包括便秘、惡心、渴睡、痕癢等，這些副作用可透過藥物緩解，而且除了便秘，其他副作用會在身體適應後慢慢減少或消失。

誤解3：太早服用嗎啡，當痛症惡化時便無藥可用

唐：很多人擔心過早使用嗎啡會導致耐藥性，其實止痛藥物有很多種類，還有其他輔助藥物及介入治療，均可有效控制嚴重痛症。而且，早期癌痛容易控制，如拖延治療，或會令神經線萎縮或增生，導致控制疼痛的功能失調，使痛症變得更頑固，更難醫治。

誤解4：只有垂死病人才會服用嗎啡

唐：嗎啡藥物分很多種類，藥效也不一樣，有些是針對神經痛，有些可減少便秘，有些適用於腎功能差的病人，只要用法正確，很多初期癌症患者在治療及手術後服用，並能重過正常生活。