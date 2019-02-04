急救有法：AED「自動波」 未學急救都識用

自動體外心臟去顫器——不少運動場所、學校、商場都備有自動體外心臟去顫器（AED），利用電擊讓心臟先停止不規則亂跳，再重新啟動心臟的活動。（資料圖片）

【明報專訊】「如果有人暈倒，沒有呼吸和心跳，1分鐘內應施予心外壓，5分鐘內施予AED電擊，10分鐘內都沒有適當的處理，救回的機會很低。」心臟科專科醫生麥耀光指，需要把握黃金搶救時間3至5分鐘，超過10分鐘未有搶救，存活率低於2%。

現時不少運動場所、學校、商場都備有自動體外心臟去顫器（AED）。心臟科專科醫生李樹堅表示，「好似防火設備一樣，應該要周圍都有。有事故發生的時候，即使緊急救援未到，在場人士可以先替患者急救。AED猶如將所有細胞叫停，不准發射信號，希望再慢慢產生正常電流，回復正常心跳」。AED的原理是電擊心臟，先停止不規則亂跳，再重新啟動心臟的活動。

做心肺復蘇 阻止腦死亡

心室顫動患者必須以電擊急救，「不一定要受過訓練才懂使用AED，它好似『傻瓜機』，有圖示輔助說明，它會提示你需不需要電擊」。AED能夠自動偵測和分析患者的心律，判斷是否需要電擊，因此不用擔心「電錯人」。李樹堅提醒，尚未找到AED前，要為患者施行心肺復蘇法（CPR），當AED電擊完畢後，急救者仍應繼續施行CPR，直至救護人員到場。如心臟停頓5分鐘，沒有血液供應至腦部，可令腦部受損，就算在急救期間心跳一度恢復，但最後可能會因為腦死亡而不治。