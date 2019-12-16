醫徹中西：一「網」連結中西醫

【明報專訊】寫了不少中西醫病症的診斷和治療，相信大家都感覺到中西醫雙方多了解溝通，對市民會有幫助。

西醫與中醫是兩個不同的醫療體系，要雙方真正而深入了解對方的確存在困難。有見及此，香港中西醫結合醫學會常為中西醫協作努力。

2013年，香港中西醫結合醫學會做了很多教育工作，包括大型的研討會及講座。當時我是會長，與眾人討論：「我們既做了這些活動推廣，但總不見中醫西醫有實際協作行動，這鴻溝該怎樣填補呢？」當時各人都很同意要在這方面努力，但苦思良久，前行實在不易。

經過多方討論，終於在2015年成功向創新科技署申請基金推行「中西醫醫學平台」IJOP計劃，目的是構建一個助長中西醫協作治療的環境，更藉此平台推廣雙方交流溝通，促進中西醫協作治療的發展，使業界及廣大市民受惠。記得當時創新科技署審核時，獨具慧眼，看到了其他人尚未看到的願景。兩年項目中，做了很多有意義工作，促使申請第二期資助IJOP再次成功。

分享知識 加深互相理解

承前啟後，2019年IJOP計劃中，包括了一個網絡平台，讓醫療業界使用，亦有部分內容給公眾瀏覽。

醫療業界方面，先以幾個專科疾病，集合各方文獻及專家經驗，創造醫療策略框架，以各病的專家組之珍貴知識、觀點和智慧，建立管理庫來幫助中醫和西醫協作。讓雙方在平台裏試行合作，包括在網絡和人際間交接聯通，希望達成一個協作渠道及系統。

平台亦會利用互動節目，促進中醫和西醫分享知識和經驗，以創新觀點，讓他們發揮所長。平台會通過多種方式，包括視頻、博客、網絡講座和社交媒體，播報專業人士和學術權威的訪問和闡述，務求加深互相理解認識。

這項目正密鑼緊鼓進行中，我十分興奮，多謝幾位好同事的經驗帶來不少啟發，多方面有新的發展，再加添了新項目，例如虛擬中西醫合作診症、中醫術語中英搜尋，為項目平添了朝氣。網絡平台即將面世（網址：www.ijopmed.org），還需要各界共獻新思維，分享心得和意見，使大家能互相激發，提高醫療知識，並為香港建立一個獨有的中西醫協作模式，公眾將能直接享受協作成果。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）