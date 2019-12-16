讀者Mail Box：耳垢「無為而治」亂挖反招炎

【明報專訊】問：耳垢過多會影響聽力嗎？應該如何為小朋友清理耳垢？

答：家長見到孩童耳道有耳垢，覺得不衛生或以為會影響聽力，想自行清理。其實耳垢會自然排出，不用刻意清理，若用棉花棒、耳挖或手指挖耳，反而會把耳垢推得更深入，引發外耳炎，更有可能弄穿耳膜，影響聽力。

耳油軟化 堵塞自通

小量耳垢不會影響聽力，部分人或會因為耳垢積聚，感到不適或聽力減弱，可請醫生詳細檢查。假如情况不嚴重，耳垢未有完全堵塞耳道，醫生一般處方耳油，用來軟化耳垢。家長可用耳油在家為孩子清理耳垢。先讓孩子側臥，一邊耳孔朝上，將耳油滴進耳道內，繼續側臥約10分鐘後就可起來，耳垢會隨耳油自然流出，不用冲洗；先處理一邊耳道，第二天再處理另一邊。

若發現耳道被完全堵塞，或用了耳油後仍未好轉，醫生一般會先輕輕用工具挖鬆耳垢，讓耳垢與耳道壁分離，再用水冲走耳垢，由於用水的溫度、角度和力度必須適中，這個程序必須由專業人士處理。

家長也不用擔心洗頭或游泳會令耳道進水，因為水會自然流出，若不適只要輕按耳朵外側就可以讓水流走，也不建議用棉花棒或毛巾吸水，棉花棒容易弄傷耳膜，而毛巾纖維也可能弄傷耳道。

文：劉家輝（兒科專科醫生）