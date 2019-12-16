兒言自得：預設醫療指示 免臨終「做大戲」

【明報專訊】當年在急症室工作，遇到有病人送院途中不治，即到醫院前明顯已經死去，依例不會被送進急症室，救護車人員會向急症室醫生說「病人唔落車」，醫生便心裏有數，登車證實病人的確已一命嗚呼後，救護車會直接把死者送往殮房。要是病人送到醫院時還未氣絕，會馬上給送進急症室施心肺復蘇。不管病人是急症還是有重症前科，或是十成中已死了九成九九，醫生都盡力希望把病人「搓」到上病房，以免他魂斷急症室，為急症室添上許多手續和麻煩。

在病房逝世的病人，也不是「說死便死」。哪管是末期癌症，還是根本已全無生機，或者即使救活了也會變成植物人的病人，復蘇急救是例行公事：氣管插喉、人工呼吸、心臟按壓、注射強心劑，以及抽取大量血液作檢查，都是指定動作。總之病人臨終時還要經過一番無謂的折騰，絕對談不上「安詳辭世」。

不論在急症室還是在病房，明知病人無法救治，也要死馬當活馬醫，大費周章地作復蘇急救，當年醫護人員稱之為「做大戲」，是明顯做「show」的意思。這齣「大戲」主要是做給病人的家人看：咱們醫護人員已盡了力搶救，病人救不活，也不要怪罪到我們頭上。

時移世易，現在人權高漲，病人權益，特別是病人自主權，特別受到重視。病人有權參與決定治療方案，當然也有權選擇以什麼方式離開這個世界（當然不合法的方式，例如安樂死是例外）。許多病人都希望自己離世時，能夠在安詳、有尊嚴，以及無痛苦的狀態下和塵世告別，要是他們有權選擇，肯定會拒絕演出「做大戲」這場鬧劇。可是希望歸希望，病人臨終時多已神志不清，甚至不省人事，沒可能為自己的權益發聲。有見及此，「預設醫療指示」（advance directives in relation to medical treatment，簡稱AD）便應運而生。

無法定效力引起糾紛

2010年當局推出AD，讓任何成年人可以在自己思想健全和神志正常的情况下，書面指明自己一旦無能力作決定時，在下列身體狀况下，拒絕接受任何維持生命治療：（一）病情到了末期、（二）陷於不可逆轉的昏迷，或（三）處於持續植物人狀况。可是現行的AD，雖然把病人的意願記錄在案，但卻沒有法定效力，於是問題來了，而且引起的糾紛不少。

我曾認識一名患末期癌症的病人，彌留時醫生依隨她的意願，不打算使用呼吸機等維生器具，但和她相依為命的女兒卻堅持使用任何方法維持她性命，最後醫生唯有就範。我的一名遠親80多歲時離世，早已簽定了AD拒絕臨終時「做大戲」。他有一子一女，兒子認同父親意願，但篤信天主的女兒卻堅持搶救，兩人爭持不下，終於兄妹反目，事隔數年後還心存芥蒂，關係疏離。還有一個很不堪的例子：我朋友的母親高齡中風，成了植物人，根據老太的AD，本不應進行維生治療，哪知她的醫生竟游說我朋友的姊姊，容許他為老太在深切治療部駁上呼吸機和其他維生器材，如是一用就用了一年多，老太才過身。龐大的醫療費用，一大部分進了醫生的口袋。

沒有法定效力的預設醫療指示，發揮的作用不大。現在政府有意立法，賦予AD法定效力，值得支持。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）