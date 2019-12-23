行山拗柴傷膝 死頂隨時唔斷尾

行山最常見傷患是腳踝、腳掌或膝蓋受傷。受傷後若無法站立或走路，不要勉強，馬上找人救援。（lzf@iStockphoto）

【明報專訊】又到遠足跑山的時節。山路崎嶇，不論新手還是老將都容易「行差踏錯」，差錯腳或失平衡，扭傷膝蓋或腳踝，「死頂」繼續行，或處理不當延誤了治療，小心痛腳纏終身。

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

◆翟：翟慶聰（骨科專科醫生）

■行山為何意外多多？

問：遠足行山，為何容易受傷？

鄭：很多人忽視行山安全，行山前需要特別留意天氣變化，夏天時要避免中暑，冬天要預防低溫症，下雨天更要小心行雷閃電的危險。另外，要提防如蛇、野狗和蚊蟲等威脅；最重要是量力而為，注意自己身體狀况，否則意外受傷可以後患無窮。

■上山遇險，要學「ABC」？

問：行山遇意外受傷，當場如何處理？

翟：行山最常見傷患是腳踝、腳掌或膝蓋受傷；建議傷者嘗試站立，測試腳踝能否受力，如果仍可以站立及走路，代表傷勢不算嚴重。可以想辦法找冰塊敷在腫痛處，或用繃帶、壓力襪包紮固定；同時把腳墊高休息一會。假如無法站立及走路，千萬不要勉強，馬上找人救援。另外，如患者腳部嚴重變形，很可能是骨折或脫骱，此時必須打999協助送院急救。

鄭：如傷者不清醒，旁邊朋友可以循急救基本法「ABC步驟」來幫助傷者；「A」是指Airway，先檢查呼吸道是否暢通，有沒有氣促，有些骨折也會引起氣胸；「B」是指Breathing，如果患者呼吸不流暢可以嘗試向患者吹氣幫助呼吸。「C」是Circulation，即看看傷者面色及手指血液回流是否正常，如果出現大範圍的明顯傷口，要馬上幫他止血，防止血液大量流失。

■懶理腳傷 有什麼後遺症？

問：行山最常見創傷是什麼？如何處理？

翟：最常見是「拗柴」，即腳踝外側韌帶拉傷或撕裂，引起紅腫、發熱、疼痛、行路困難或關節僵硬等。腳踝外側由3條韌帶構成，其中前距腓韌帶（anterior talofibular ligament，ATF）最容易受傷。當腳踝內翻時會拉傷韌帶，甚至造成不同程度撕裂。醫生可用手輕壓患者腳踝找出疼痛位置，如患處嚴重腫痛，或需要X光來檢查判斷有否骨折，因為有些患者即使骨折仍可以行路，容易忽略了傷患的嚴重性。大部分韌帶拉傷或撕裂的患者，只需採取保守治療，服用消炎藥及物理治療等，約3周後可以復元。

假如治療兩三星期後仍持續疼痛，便需要做磁力共振（MRI）檢查軟骨。軟骨受傷亦可以引起持續腳腫及疼痛，一旦軟骨撕裂嚴重而且不穩固，可以採用微創手術，在腳踝開兩個小孔，清除破裂軟骨，並在該位置鑽孔，促進癒合。這方法在治療腳踝及膝蓋軟骨創傷上有顯著效果。

另一個常見創傷是腳掌第五條骨撕裂，患者會感覺劇痛，沒法站立及走路，需要打石膏或穿行走靴固定，約6周後骨骼會癒合。

大部分腳踝創傷都可以通過保守治療康復，但如果拖延治療或缺乏運動鍛煉，或會引起後遺症，令腳踝關節受力出現問題，造成慣性拗柴、行路腳痛，甚至關節提早退化等，影響日後正常走路。

■無傷但膝頭痛，大件事？

問：行山時沒有明顯受傷，為何回家後膝蓋疼痛？

翟：很多人以為膝蓋痛是關節勞損退化，其實成因有很多，較常見是由髕骨韌帶發炎引起。髕骨韌帶（patellar tendon）連接膝蓋骨和脛骨，令膝蓋能夠伸直。行山時如經常跳動容易拉傷韌帶，引致發炎及疼痛，尤其在上落樓梯時會特別痛。一般服消炎藥及物理治療後可以根治。

另外，半月板軟骨及前十字韌帶受損或斷裂，都會令膝蓋又腫又痛。由於它們均不能自行修復，一旦有嚴重撕裂便需要用微創手術重建或切除；其中前十字韌帶受傷所留下的「手尾」最長。

前十字韌帶（anterior cruciate ligament，ACL）位於膝蓋前端，是連接大腿股骨和小腿脛骨的兩條韌帶，用作穩固膝關節。如前十字韌帶受到運動碰撞，或因過度屈曲或旋轉等造成傷害，膝蓋會腫脹無法活動，而且有鬆脫不穩的感覺，走路及上落樓梯都有困難。通過磁力共振檢查及一些測試評估韌帶的撕裂程度，例如跑步時急停或急轉身時有鬆脫感覺，當經過肌肉鍛煉沒有改善，便會建議做前十字韌帶重建手術。

手術需全身麻醉，以內窺鏡輔助下，在股骨和脛骨分別做一個隧道，用大腿及膝關節韌帶來代替已斷裂的韌帶，固定在股骨和脛骨上重建，最後以螺絲固定。手術後患者需要6至8個月才可逐漸恢復正常運動。

■行山受傷可預防？

問：如何預防行山創傷？

翟：最佳預防受傷方法是堅持恒常運動鍛煉，除了游水外，每日做簡單運動強化關節肌肉，並提升平衡力，有效預防扭傷或跌倒。

‧腳踝向左右兩邊重複擺動，以強化腳踝關節肌肉

‧坐下，小腿前端綁上沙包，提起小腿，強化下肢及四頭肌

‧屈膝淺蹲，鍛煉大腿前的肌肉，有助預防膝蓋受傷

‧單腳站立，訓練腳踝，同時考驗全身肢體協調平衡。如能輕鬆應付，可閉上眼做單腳站立平衡，訓練關節的神經感覺

文：吳敏霞

編輯：蔡曉彤

電郵：feature@mingpao.com

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