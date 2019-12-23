知多啲：病人自覺無病 勿爭辯 快求助

【明報專訊】部分精神病患病識感弱，自覺無病，拒絕求醫。作為患者親友，如何處理？

歐陽國樑表示，思覺失調、精神分裂等精神病患因腦內分泌不正常，產生幻覺及幻聽，分不清真假，欠缺病識感，「對病人來說，那些幻覺是絕對真實的東西」。他指出，除了出現幻覺及幻聽的病人，部分嚴重抑鬱症患者情緒十分低落，出現自殺念頭，他們的腦海被「了結生命便是最好的選擇」的想法長期佔據，致病識感較弱。

身邊人有病不求醫，或否認自己有病，家人或會與其爭辯，甚至強迫病人入院。歐陽國樑表示，以上做法未必合宜，家人應避免爭論，亦毋須認同病人想法，以免令病人深陷負面思緒。他建議，如病人曾在醫院求診，家屬可聯絡醫院求助，與醫護人員商討治療方案；如病人未曾求診，家屬可撥打坊間協助精神病患及家屬的熱線。

如果病人願意求診，歐陽國樑提醒，家屬需確保醫護人員獲得充足資訊；因為病人病識感弱，未必完全交代到自己情况，甚至隱瞞病情。建議家屬預先寫信予門診，或私下約見醫生，清晰交代病人的病况。

■精神健康支援熱線

懷疑家人精神健康出問題，不知如何支援？不妨找人傾傾。

醫院管理局24小時精神科熱線：2466 7350

利民會即時通：3512 2626

思覺失調服務計劃（EASY）：2928 3283

扶康會精神健康諮詢專線：8100 5555

浸信會愛羣精神健康諮詢熱線：2535 4135