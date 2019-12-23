譚談健康：當年香港鼠疫橫行

【明報專訊】我們都知道，鼠疫細菌最早是在香港發現的，時間可追溯至125年前。當年，香港只是一個小漁港，今天已成為一個現代化的國際城市。

從香港醫學博物館的資料可以知道，香港在1894年的時候，居住環境非常惡劣，幾乎完全沒有公共衛生設備，人口擠迫，沒有適當的排水系統，更沒有乾淨的食水來源，在這環境下，最終出現鼠疫大型爆發。鼠疫在香港持續出現了差不多30年，其間死亡人數不絕。當時，鼠疫死亡率高達九成，但由於大家還不知道是什麼原因引致多人死亡，所以在社會引起很大的恐慌。最終，在西洋醫學的科學家努力之下，由巴黎的細菌學家在患者屍體中檢驗出引致鼠疫的病菌，才解開鼠疫為禍的謎底。

鼠疫又名黑死病，傳染性非常高，死亡率也非常高。其實，早在香港爆發之前，鼠疫已在廣東省一帶肆虐，但香港人口稠密和居住環境擠迫的因素，有利鼠輩橫行，成為鼠疫大爆發的溫牀。據悉，當時的太平山區是指定華人聚居地，但並沒有任何城市規劃，亦沒有什麼社區建設。大量因為謀生來到香港的內地人，也擠在這個小小的區域，無論房屋、食水等都異常缺乏；加上當時並沒有公共衛生的概念，絕大部分華人都習慣把垃圾和污水倒出門外，亦沒有什麼正式的街道、排污系統，遑論潔淨的食水供應，人們只靠一條山溪的水來支援整個太平山區，這樣的環境，為病菌提供了良好的傳播條件。

改善環境衛生 減傳染病爆發

由於當時還沒有發明抗生素，如何對付這次大型爆發的流行傳染病，專家們都十分頭痛。最終，政府採用了英國的範例。在19世紀初期，倫敦的環境跟當年香港相若，衛生環境一樣惡劣，城市人口稠密，居住環境擠迫惡劣，亦沒有城市規劃。在1840年代，Sir Edwin Chadwick（愛德溫．查德威克）提倡Sanitary Movement（潔淨運動），在英國開始大規模建設排水系統，處理污水，把垃圾處理好，不讓垃圾在城市中聚積，改進了城市中人們的生活環境，大幅減少傳染病的爆發風險。

香港政府後來也把這些概念引入香港，把城市的廢物和污水處理好，又經常清洗街道，也開始有穩定的潔淨食水來源，這些舉措大幅減少了傳染病的發生，預防了大型傳染病的爆發，更把當時在太平山區疫症嚴重的建設或建築物全部拆除，而變成了現在的卜公花園，是第一個為了改善華人社區生活環境而建立的公眾休憩地方。

文：譚國權（腎病科專科醫生）