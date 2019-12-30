解決方案：釐清家庭角色 重建關係

【明報專訊】社工與阿泉、李太及李先生訂立了以下的輔導目標：

兒子方面：

1. 向內發展：在家庭和學習中承擔應付的責任，提升自我效能、正向情緒和自我關懷

2. 向外發展： 強化人際關係，在學校和服務中心參與合適的社交活動，學習良好的社交技巧

把學習責任「歸還」兒子

母親方面：

1. 學習放手將學習的責任歸還兒子，從旁擔任「啦啦隊」的角色，給予兒子適當的關心和肯定

2. 學習與丈夫建立溝通，並給予丈夫適當的尊重，重修夫妻關係

3. 學習管理自己的緊張情緒和過度反應。學習留意和接納自己的情緒，透過減壓及呼吸練習，讓自己慢慢平靜下來，培養內心的空間，讓自己更有選擇和耐性作出回應

4. 建立多元社交生活，發掘興趣和建立自己的社交圈子

父親方面：

1. 策劃一些與妻子的活動，與妻子連結，定期舉辦家庭聚會，營造輕鬆的家庭氣氛，改善家庭關係

2. 不再做家庭中的「隱者」，與妻子合作打開與兒子的溝通之門，改善親子關係

在精神科醫生的治療和社工的輔導下，阿泉慢慢康復過來。李太和丈夫多了外出約會，李太也開始了參加社區的義工活動，母親情感上不再依賴阿泉，加上看見父母有商有量的情境，令他在家中有放鬆的感覺。夫妻二人在家庭輔導中學習給予阿泉適當的讚賞和肯定，幫助兒子建立自信，嘗試在家庭和學習中，承擔起應付的責任，從中欣賞自己的努力，並接納自己的不足之處。日子一天一天過去，阿泉臉上多了一些笑容，亦重拾上課的動力，在晚飯時也會與父母分享生活的點滴。

以上的故事是經過改編的。希望能為父母就疏導子女情緒及建立良好親子關係提供一些小貼士：

管子女前 管好自己情緒

情緒疏導

1. 多察覺和閱讀子女的情緒

2. 以同理心聆聽和肯定子女的感受

3. 先回應情緒，再找方法去處理事情

4. 在協助子女解決問題的同時，為子女的行為設限，將適當的責任給予子女

建立良好親子關係

1. 回應子女的需要，讓子女感受到父母的關愛

2. 不妨與子女正面溝通15至30分鐘（可考慮由每星期至每天）

3. 給予尊重、肯定、接納、讚賞和支持

4. 管教子女前，先管理好自己的情緒

請記着，父母需要按子女不同年齡需要以不同形式表達愛和關懷，建立良好的親子關係有助紓緩子女抑鬱焦慮的情緒。青少年渴望成長和自由，父母對子女應像朋友一樣陪伴子女面對困難，讓他們在錯誤中學習。這些均有助培養子女敢於嘗試和負責任的態度。