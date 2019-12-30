讀者Mail Box：冬日強化肌膚 多水少茶

【明報專訊】問：天氣轉涼，皮膚愈來愈乾燥，又痕又癢，甚至爛面，怎麼辦？

答：冬日寒冷乾燥，屬皮膚過敏發作的旺季。其實每當空氣中的濕度及溫度變化，例如轉季或天氣乍暖還寒的日子，皮膚屏障脆弱的人士，易因皮膚屏障功能失調，導致水分過度流失，冷空氣及致敏原遂透過皮膚細胞間的罅隙穿透皮膚，引發紅、痕癢、乾燥，甚至皮膚炎的徵狀。

過敏性皮膚，如濕疹、玫瑰痤瘡患者都較易出現上述皮膚問題，建議大家「外塗內服」雙管齊下應對。外塗，是準備一支沒香料、沒酒精、沒防腐劑，含甘油、尿素等保濕成分的保濕霜；在完成日常清潔護膚程序後，若仍感覺乾燥，可以額外塗上保濕霜，加強皮膚保濕效果，強化皮膚屏障。內服，即多飲水，少喝咖啡或茶這些有助排尿的飲品；身體必須有足夠水分，皮膚才會水潤飽滿，每天6至8杯水是最基本。另外，貝殼類海產、鵝、鴨均是容易引發皮膚過敏的食物，少吃為妙。

保濕霜隨身 痕癢即塗

問：乾燥皮膚突然痕癢，有急救方法嗎？

答：可將上述保濕霜分載在小瓶裏，隨身攜帶。痕癢來襲，不論身體任何部位，不要抓它，立即塗一點保濕霜；如果隔了一會兒又再痕癢便再塗。這是急救皮膚最簡單而有效的方法，抓癢只會令皮膚破裂，而保濕霜剛好相反，幫助修補皮膚裂痕。如果皮膚紅、痕癢情况持續3天還未退，或是皮膚腫起「一韃韃」，甚至出水，便要立即求醫。

文：麥皚淇（普通科醫生）