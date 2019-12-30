嗜肥吃辣 夜瞓 頭頂「飄雪」

洗頭去油——運動後，如頭髮變得油，或需要增加洗頭次數。（andriano_cz@iStockohoto）

健康生活——中、西醫均建議頭皮屑患者在飲食和作息上需多加注意，少吃辛辣刺激的食物，並有充足睡眠。（champja@iStockohoto/明報製圖，設計圖片，模特兒與本文提及疾病無關）

【明報專訊】肩膊佈滿「雪花」， 「白色冬天」很浪漫？

頭皮屑如雪落的煩惱，是因為天氣太乾燥所致，還是頭皮太油膩？究竟應該去頭油，還是潤髮？去頭皮屑洗頭水有無用？中西醫教你如何對付頭皮屑。

■中醫說：「頭皮屑的形成與日常飲食、體質有關。」

◆郭：郭嘉盈（仁濟醫院下葵涌中醫中心註冊中醫）

■濕熱急躁 易患「白屑風」

問：中醫怎樣看頭皮屑的成因？

郭：中醫稱頭皮屑為「白屑風」，《外科正宗》記載：「白屑風多生於頭、面、耳、項髮中，初起微癢，久則漸生白屑，疊疊飛起，脫之又生。」而頭皮屑的形成與日常飲食、體質有關。

1. 腸胃濕熱

喜歡吃肥膩及辛辣刺激食物，傷害了脾胃，使濕熱內生，再感風邪，風濕熱邪鬱於頭皮，令頭皮肌膚、毛髮失養。這類人士的頭皮屑較細薄、油膩，會黏着髮絲，脫屑處的皮膚有邊界不清的紅斑，而且頭油較多。

2. 血熱風燥

血熱風燥的人士身體蘊熱偏盛，多見於青壯年、血氣方剛的人，或經常性情急躁、心緒煩擾，使心火內生的人，再加上當風熱邪氣入侵，令血熱內盛，熱盛生風化燥，外發肌膚，使肌膚失養。這種體質人士的頭髮乾枯易脫，並有量多、細碎的頭皮屑。當被風吹時，頭皮會特別瘙癢。

3. 血虛風燥

本身體質虛弱，或者久病傷血，血虛生風化燥，同樣使頭皮毛髮失於濡養，而出現頭皮屑。血虛風燥的人，頭皮屑以乾燥為主，頭皮較痕癢，髮質較乾燥且容易脫髮。

■頭後側皮屑多 或熬夜引起

問：不同位置有頭皮屑，代表身體不同狀况？

郭：從中醫角度，頭部兩側經絡以少陽經為主，多與肝膽相關，因此這部位多頭皮屑，有可能是心情經常煩躁、壓力大所致。頭後側以太陽經為主，如果這位置皮屑多，多是由於多熬夜或體力不足所引起。然而，在臨牀上較少以此判斷。白屑風的皮屑特徵、全身狀况比單一部位更重要，因此應結合多方面觀察。

■中藥調理兼外洗

問：中醫怎樣治療頭皮屑？

郭：一般是中藥調理，配合中藥外洗。腸胃濕熱者用茵陳蒿湯配合除濕胃苓湯；血熱風燥者用涼血消風散，血虛風燥者用當歸飲子。另外，用側柏葉30克，開水煎成側柏葉水，放涼至室溫偏暖後再洗頭。側柏葉味苦澀，性微寒，既可涼血止血，亦可化痰止咳。由於其性寒涼，故尤其適用於血熱白屑風。側柏葉水不像洗頭水有潤膚的添加成分，因此洗髮後可能會比較乾，需注意保濕。

■中醫：食療推介

◆依體質熬水熬粥 改善頭皮屑

受頭皮屑困擾，怎麼辦？

仁濟醫院下葵涌中醫中心註冊中醫郭嘉盈提醒，應先審視飲食和生活習慣。喜食肥甘厚膩或辛辣刺激食物、容易情緒緊張或急躁、久病的人都容易患上白屑風。但無論是什麼體質，都要少食甚至戒食肥甘厚膩或辛辣刺激的食物，原因是肥膩食物有礙脾胃運化功能，容易生濕，濕氣鬱久則化熱。而辛辣刺激的食物，如葱、蒜、韭菜、生薑、辣椒、咖喱、酒、火鍋等，會使血熱加重，令徵狀更嚴重。

另外，要早睡早起，避免熬夜。若頭皮屑未有改善，可配合食療。但如果病情持續或惡化，應盡快求醫。

針對腸胃濕熱、血虛風燥、血熱風燥的體質人士，有以下食療推介：

1. 腸胃濕熱──茯苓三豆粥

材料：茯苓、綠豆、赤小豆各30克；

白扁豆15克；白米200克

做法：把茯苓、綠豆、赤小豆、白扁豆洗淨後，與白米一起熬成粥

2. 血熱風燥──生地麥冬水

材料：生地、麥冬各15克

做法：把生地、麥冬洗淨，然後熬成水

3. 血虛風燥──菠菜粥

材料：菠菜、大米各50克

做法：把菠菜、大米一起熬成粥即可

■西醫說：「頭皮乾燥、皮膚炎症、銀屑病，都是頭皮屑的成因。」

◆陳：陳俊彥（皮膚及性病科專科醫生）

■頭皮乾燥、皮膚病作怪

問：為什麼會有頭皮屑？ 是否病態？

陳：頭皮屑掉落是不正常現象，由不同成因所致，例如頭皮乾燥、皮膚炎症、銀屑病。

1. 頭皮乾燥

頭皮屑其中一個成因是頭皮乾燥，通常冬天較明顯，但頭皮屑一般甚少自動掉落，抓頭時會有小量掉下，通常數量不多且細小，呈現白色、半透明狀態。

2. 皮膚炎症

．脂溢性皮炎

頭皮炎症最常見是「濕疹」，泛指敏感引起的皮膚炎。如果頭部皮膚有炎症，即使不抓頭，頭皮屑都會自動剝落。脂溢性皮炎是最常見成因，這病症與油脂分泌有關。通常在夏天暖和的環境或做運動的時候，頭油分泌更旺盛。頭部油脂分泌過盛的人士，如果一日沒有洗頭，頭髮已經「好」、泛起油光，屬於油性髮質。

油脂有助滋長真菌，真菌會在油脂分泌多的地方積聚和滋生，皮膚因此而產生過大的免疫反應，攻擊真菌的同時，還攻擊自己的皮膚，引起紅腫和頭皮屑，造成脂溢性皮炎。如果頭皮屑患者在眉間（T字位）、鼻翼兩側（U字位）都有紅腫、痕癢和脫屑的情况，更可能是患有脂溢性皮炎。

．接觸性皮炎

另一類是接觸性皮炎，同樣可引致頭皮屑脫落。洗頭水、護髮素、染髮劑等有可能引起刺激或敏感的反應，導致接觸性皮炎。患者接觸到這些物質後，在一至兩星期內，頭皮會有強烈痕癢的感覺、紅腫，亦會有很多頭皮屑脫落。

．異位性皮炎

八成以上異位性皮炎患者在5歲前病發，常見患處是關節內側，會特別痕癢和脫皮，也會影響頭部皮膚，引致紅腫、痕癢、頭皮屑。約三分之二異位性皮炎患者的炎症在冬天較差，所以此時頭皮屑可能會較多。

3. 銀屑病（俗稱牛皮癬）

銀屑病可能引致頭皮屑，但不太常見。手指甲或腳趾甲變形、凹陷都是銀屑病的徵狀，患處多為關節外側，譬如在手肘、膝蓋、腳背出現厚厚的疹塊，疹塊上有較為粗糙的灰色或黃色皮屑。前後髮線位置亦容易出現疹塊，如果有頭皮屑，外觀上較粗糙、大塊和厚。

■抓頭皮惡性循環

問：頭皮屑為何掉不完？

陳：別以為抓了一堆頭皮屑就不會再有！如果皮膚炎症未經治療，炎症會繼續發生，頭皮屑不斷脫落，情况會一直持續或加劇，頭皮屑好似沒完沒了。事實上，抓頭皮更會加劇炎症，造成更多頭皮屑。

如果純粹是乾燥，可以先試試在洗頭水方面着手。乾性髮質的人士應避免使用油性髮質適用的洗頭水，因這類洗頭水清潔力較高，將多餘油脂洗走，誤用洗頭水會令乾燥情况加劇。乾性髮質的人在冬天可隔日洗頭，亦要注意保濕。如果情况未有改善，便要諮詢醫生，看看是否有其他成因導致。

■去頭皮屑洗頭水 非人人有效

問：去頭皮屑洗頭水有用嗎？

陳：市面上去頭皮屑洗頭水，大部分是針對脂溢性皮炎所引致的頭皮屑。這些洗頭水大多含有Selenium Sulfide（二硫化硒）、 Ketoconazole（酮康唑）等抗真菌成分，針對抑制真菌生長，有效去除頭皮屑，但只限於輕微脂溢性皮炎的患者。脂溢性皮炎除了是由於真菌滋長，亦都與皮膚免疫反應有關。脂溢性皮炎嚴重的話，單單抑制真菌不足夠，需要藥物抑制過分的免疫反應才可得到改善。

■西醫：去屑貼士

◆吃過量粥粉麵飯 頭油多致皮屑

使用去頭皮屑洗頭水或可減少頭皮屑，但停用一段時間，頭皮屑問題又出現。何解？

皮膚及性病科專科醫生陳俊彥表示，這情况可能是由於頭油分泌過多，如未有改善頭油多的問題，真菌又再滋長，繼而引起脂溢性皮炎。如果想更有效改善頭皮屑問題，除了使用抑制真菌的洗頭水或控制免疫反應的藥物，控制頭油分泌亦都很重要。

建議油性髮質的人選擇油性髮質專用洗頭水，將多餘油脂洗走。平時一日洗一次頭，如在運動後或炎熱天氣下，發覺「個頭都幾」，可能需要增加洗頭次數。此外，本身油脂分泌多的人在飲食上亦可注意一下。含碳水化合物食物如粥粉麵飯、糖分，進食過量會增加油脂分泌。辛辣刺激食物如酒、蒜，都會令油脂分泌增多，頭油多、脂溢性皮炎的患者應減少進食這類食物。

睡眠不足、壓力大都會增加油脂分泌，建議有充足的睡眠，每日定時睡8小時或以上，盡量減少熬夜，並且管理壓力，以解決脂溢性皮炎最根源的問題。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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