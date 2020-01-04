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步法篇：一腳重心一腳移動更穩定
文章日期：2020年01月04日
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（楊柏賢攝）
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【明報專訊】步法可控制和球桌的距離。右手持拍的選手可用左腳作為重心腳踏實地面，靠右腳前後踏步移動，這樣可提高身體穩定性。如接短球時以右腳踏前一步；接長球則以右腳踏後一步。
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