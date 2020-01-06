機械臂精準預測 導航到位 妙「手」神算換髖關節

術前計劃——利用智能機械臂系統，醫生手術前可在電腦計劃髖臼杯安裝的位置。（受訪者提供）

【明報專訊】關節痛是很多中老年人的噩夢，膝與髖關節更是重災區。

「人體有些組織如牙齒般，損壞了就無法恢復，只會一直惡化下去，直至服藥、打針皆無法處理，只能換上假牙。關節亦一樣，軟骨磨蝕後，要終止關節『骨撞骨』的痛楚，唯有換上人工關節。」骨科專科醫生胡永祥說。

常見的關節痛，除了退化，還有什麼成因？有何方法減痛？位於大腿骨上方的髖關節，又怎樣置換？

◆梁：梁玉鸞（養和醫院急症科專科醫生）

◆胡：胡永祥（骨科專科醫生）

■死忍「小傷」 日後難醫？

問：門診常見哪一類關節痛病人？

梁：在急症科門診遇到的關節痛，以膝關節較常見，髖關節則較少。病人按年齡區分可有不同狀况：

‧青少年至中年病人：大部分痛楚與受傷有關，當中以運動創傷為主，其次是意外受傷。青少年受傷常見因劇烈運動引起，事前沒有足夠熱身準備，做衝力大的運動相對較易扭傷、跌倒，尤其打籃球、網球等不時有急停動作，創傷風險相對較高

‧中年至老年病人：可能是交通意外、運動創傷；若出現長期痛楚，一般跟勞損、退化有關。若中老年人活動及運動量低，肌肉力量相對較差，甚至萎縮，不但保護不了關節，還會加快關節退化速度

另外，亦有些病人沒有恒常運動習慣，1年沒有打球，偶然1次運動便受傷。不少病人受傷後沒有即時求醫，只靠忍痛、減少郁動來避免痛楚，反而造成惡性循環，令肌肉愈加萎縮，肌肉力量更差，直至關節痛到難以忍受，影響日常生活才求醫，增加治療難度。

■診斷先分退化或受傷？

問：門診如何幫助關節痛病人？什麼情况需轉介骨科？

梁：醫生首先會問症，詢問病人的受傷原因、痛楚持續時間，以及工作性質、飲食習慣等基本資料，繼而臨牀檢查，了解體重、關節痛楚位置、關節靈活度，以及有否出現紅、腫、熱、發燒、皮膚發炎等情况，之後安排X光檢查。當區分關節痛成因屬退化或受傷後，便會制定治療方案，可處方口服藥物或外用貼布治療。

內服：分為止痛藥、消炎止痛藥、放鬆肌肉藥物

外用：貼布有紓緩（如薄荷成分）或含藥性的止痛膏布

建議配合物理治療，如超聲波治療止痛，並學習正確負重和運動姿勢，避免再次受傷，進而透過訓練強化肌肉，保護關節。如痛楚持續，醫生會建議接受磁力共振檢查結構，再轉介骨科。

■髖關節勞損難剪腳甲？

問：什麼情况需要做全髖關節置換手術？

胡：需要做全髖關節置換手術的病人，常跟年紀大關節勞損退化有關，或因飲酒太多或服食類固醇藥物致股骨頭骨枯，亦有些特別情况如髖關節位置有腫瘤、嚴重受傷等。病人大部分因髖關節疼痛求診，亦有不少病人起初以為腰痛引起，經檢查後才發現是髖關節問題。髖關節勞損退化的徵狀包括蹲下、彎腰穿襪子、剪腳甲較困難，或走路不正常、長短腳等。

■軟件即時設計假體模型？

問：全髖關節置換手術，有什麼新技術？

胡：近年最突出的新技術是智能機械臂，該技術於2012年引入做部分膝關節置換手術，現時已發展到應用於全膝關節、全髖關節置換手術，好處是令手術更精準。智能機械臂由3個部分組成，包括電腦及特製軟件、導航系統以及機械臂。手術前，醫生會為病人髖關節做電腦掃描，將資料輸入電腦後，利用特製軟件即時設計出髖關節假體的立體模型，預計假體的大小、手術時安放位置，於手術期間利用導航系統，於病人髖關節及不同位置取得資料，將之與術前電腦掃描資料配合。而手術移除損壞骨骼、安裝假體過程中，均根據電腦預測的差距、角度、時間執行，由機械臂精準地處理，大大提高手術安全度。

■假體按患者骨質選材？

問：全髖關節置換手術的假體，有什麼選擇？

胡：髖關節主要靠股骨頭及髖臼組成，早期人工股骨頭多使用不鏽鋼，髖臼位置使用聚乙烯（塑膠）材料；經幾十年發展，物料已大為改善。現在人工髖臼有一部分用鈦金屬作底部支撐，內裏物料用上高密度聚乙烯或陶瓷，而股骨假體則一般用鈦金屬或鈷鉻合金，耐用度較高。

醫生會視乎病人身體狀况及需求，選擇合適物料，如病人年紀較大、股骨有骨質疏鬆，股骨假體物料多採用鈷鉻合金配合骨水泥，才能將假體鑲嵌得穩妥；而年輕病人一般會採用鈦金屬，因鈦金屬製的人工假體硬度和彈性與人類的真骨接近，但需要較健康的骨質才能應付。如病人平時不太活躍，會傾向用陶瓷材料；但如病人活躍、活動量大，則多採用高密度聚乙烯，配合合金或陶瓷股骨頭。

九成的人工髖關節可使用超過10年。不過，有些因素會影響其耐用度，包括患者活動量、體重及術前髖關節損壞程度，如發現患者的人工關節磨損嚴重，可安排更換。

文：吳穎湘

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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